Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:40 | Atualizado 21/06/2021 11:19

Ceará - O empate por 1 a 1 com o Fortaleza manteve o Fluminense invicto no Brasileirão e deixou o Tricolor na sexta colocação, com 9 pontos. Para o técnico Roger Machado, o ponto conquistado no Castelão deve ser celebrado. O comandante do Tricolor também elogiou o desempenho da equipe na noite deste domingo (20).

"Nesse início de Brasileiro, estamos vendo algumas equipes despontando, entre elas o Fortaleza. Algumas equipes que estavam envolvidas na Libertadores e na Copa do Brasil estão tendo dificuldades, mas estamos performando bem. Sobretudo nesta perna de seis jogos, que dividimos para ter uma amostragem mais precisa de um espaço, tempo e quantidade de jogos", disse o técnico do Flu, que completou na sequência:

"São quatro partidas fora e é importante estar no bolo, no bloco da frente, sem se distanciar, estar no G-4, G-5, G-6… Empatamos com o líder até essa rodada e penso que é uma média que somada a vitórias, que certamente vamos conquistar fora, vai nos dar uma vantagem lá na frente", finalizou Roger Machado.

O próximo compromisso do Fluminense será na quarta-feira (23), às 19h, contra o Atlético-GO, também fora de casa.