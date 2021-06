Yago Pikachu (Fortaleza) e Nenê (Fluminense) - Lucas Mercon/Fluminense

Yago Pikachu (Fortaleza) e Nenê (Fluminense)Lucas Mercon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:30

Rio - No empate deste domingo no Castelão, no Ceará, o atleta Yago Pikachu, do Fortaleza, ficou caído após um choque com o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense. Preocupado com a situação, o zagueiro Luccas Claro não pensou duas vezes em pedir o atendimento médico no gramado. Pela atitude, o xerife do Tricolor recebeu um agradecimento do clube cearense nas redes sociais.

O Fluminense, por sua vez, interagiu com a postagem do Leão e mostrou alívio com a situação.



Publicidade

Felizmente, foi só um susto, @fortalezaec! Tamo junto. ST — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 21, 2021

A partida marcou a manutenção da invencibilidade de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ocupa a segunda colocação no campeonato, enquanto o Flu abre o G6.