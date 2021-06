Samuel Xavier desfalcará o Fluminense nesta quinta-feira - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:55 | Atualizado 22/06/2021 11:22

Rio - O Fluminense encara nesta quarta-feira o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, e pode ter um reforço importante para a partida.

Samuel Xavier viajou para Goiânia onde se encontrou com a delegação do Tricolor, e pode reforçar a equipe de Roger Machado. O lateral-direito se recuperou das dores na coxa que tiraram ele dos últimos jogos.

Outra notícias que vai deixar a torcida do Fluminense contente é a volta do meia Yago Felipe. Ele esteva suspenso no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na última rodada, e está pronto para jogar contra o clube do Centro-Oeste do país.

O Flu tenta defender sua invencibilidade no Brasileirão. O clube está na sexta posição, com nove pontos.