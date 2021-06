John Kennedy - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 11:37

Rio - O atacante John Kennedy não entra em campo desde o dia 17 de abril, na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. Desde então, o jogador ficou afastado pelo período de 15 dias e, logo quando concluiu, o departamento médico liberou o atleta para que retornasse ao treinamento cautelosamente, mas precisou estender o prazo fora dos gramados em pouco tempo.

Devido à transmissão da Covid-19, o jogador teve pneumonia, com perda da capacidade pulmonar. O que não era novidade para o atleta que já sofreu com a inflamação quando era mais jovem e, por este motivo, ficou resguardado para retornar com boas condições físicas. A informação é do site "NETFLU".

Os sintomas de gripe foram apresentados às vésperas da estreia na Libertadores, contra o River Plate, no Engenhão, no dia 22 de abril, e por isso, não foi mais relacionado desde então. Enquanto o John Kennedy ficou isolado, Abel Hernández e Raúl Bobadilla, contratações pontuais deste ano, foram as alternativas de Fred no ataque.

Perto do retorno, John Kennedy tem oito jogos disputados e dois gols marcados em 2021. Ao todo, desde que subiu para os profissionais, foram 15 partidas disputadas e com quatro gols marcados.