MartinelliMailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:46

Rio - Segundo informações do colunista Bruno Andrade, do Uol, o Fluminense teria recusado uma proposta do Anderlecht, da Bélgica, por Martinelli. O clube belga fez uma oferta de 5 milhões de euros pelo volante, cerca de R$ 30 milhões, valor considerado baixo pelo Tricolor.

O meia, que é um dos destaques da equipe comandada por Roger Machado nesta temporada, vem sendo observado também pelo futebol inglês. No entanto, as abordagens ainda não passaram de simples consultas.

O jogador de 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2024 e uma multa rescisória para times estrangeiros de de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) .