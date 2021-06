Paulo Henrique Ganso - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Paulo Henrique GansoDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 13:32

Rio - Cobiçado por Fernando Diniz no Santos, técnico com quem viveu a melhor fase vestindo a camisa do Fluminense, Paulo Henrique Ganso deve permanecer nas Laranjeiras. Mesmo com todo o esforço do agente do meia nas últimas semanas, a diretoria Tricolor segue irredutível sem aceitar arcar com parte dos salários do atleta. A informação é do portal "NETFLU".

Ganso vem sendo pouco utilizado por Roger Machado. Atualmente, o meia é terceira opção para o treinador, que vê Nenê e Cazares com mais a oferecer. Contra o Bragantino, pelo Brasileirão, Ganso chegou a ser titular e agradou boa parte da torcida, que cobrou o técnico do Flu após a substituição do camisa 10.

Publicidade

O Santos tentou repatriar o meia desde o fim do Campeonato Paulista, para Ganso chegar ao Alvinegro como uma das principais contratações visando o Brasileirão. No entanto, a diretoria do Fluminense se comporta da mesma maneira desde os primeiros contatos.