FredLucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/08/2021 15:32

Rio - Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred alcançou mais um feito na partida contra o Cerro Porteño. Ao marcar na vitória sobre os paraguaios por 1 a 0 no Maracanã, o artilheiro chegou ao gol de número 190, iniciando uma contagem regressiva para chegar as duas centenas de bolas nas redes vestindo a camisa do clube carioca.

Contra o Cerro, Fred encerrou um jejum de cinco jogos sem fazer gol na temporada. Ao todo, o artilheiro colocou a bola no fundo das redes em 13 oportunidades, sendo cinco vezes pela Libertadores. Na história da competição, o atacante se isolou como o terceiro brasileiro com mais gols. Agora Fred tem 23, contra 29 de Luizão e 25 de Palhinha.



O camisa 9 tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem. Ele pretende se aposentar em um jogo comemorativo no dia 21 de julho de 2022, quando o Tricolor completará 120 anos de fundação.