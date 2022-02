Nino - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/02/2022 09:30

Rio - O zagueiro Nino foi um dos principais jogadores do Fluminense na vitória sobre o Flamengo. Em entrevista coletiva, o atleta, de 24 anos, foi questionado sobre as ofensas racistas sofridas por Gabigol. O atleta saiu em defesa do atacante do clube rival.

"Em relação ao caso de racismo, é lamentável. As medidas precisam ser tomadas. E ficamos felizes nesse ponto de saber que o Fluminense está tomando essas medidas. Não podemos tolerar. E a gente espera que não aconteça mais nos estádios e nenhum ambiente da nossa sociedade", afirmou.



Além disso, o jogador também foi questionado sobre cânticos homofóbicos entoados por torcedores do Flamengo no último clássico, disputado no Nilton Santos, no último domingo.

"Sobre os gritos homofóbicos, é algo que muitas vezes na concentração e no calor do jogo a gente presta pouca atenção, mas é algo que nos incomoda como cidadãos, é claro, a gente é contra todo tipo de discriminação. Não tem como tolerar mais isso, nem no estádio, nem em qualquer outro ambiente da sociedade", disse.

No Fluminense desde 2019, Nino por pouco não encerrou seu ciclo no clube antes do começo da atual temporada. Ele recebeu uma oferta do Tigres, do México, e quase deixou o Tricolor. O defensor falou sobre o ocorrido se disse satisfeito no clube carioca.

"Sobre a quase ida ao México e toda negociação, o presidente já foi muito bem, já esclareceu tudo, não vou acrescentar nada ao que ele falou, porque ele realmente falou toda a verdade, inclusive o que ele falou da nossa conversa após a negociação, outras pessoas foram testemunhas. Isso responde um pouco sobre como é continuar no Fluminense. Falei pro presidente que continuaria muito feliz, e tô muito feliz, sempre deixei muito claro o meu orgulho e o prazer por estar jogando no Fluminense. Isso segue, com toda certeza", concluiu.