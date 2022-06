Caio Paulista - Marcelo Goncalves / Fluminense

Caio PaulistaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 03/06/2022 13:00

Rio - O início de trabalho de Fernando Diniz fez alguns jogadores pouco utilizados por Abel Braga atingirem o patamar de titulares como Nathan e Wellington, mas além deles, outros atletas que eram considerados pelos torcedores como "Patinhos Feios" vem ganhando espaço, evoluindo dentro de campo e ajudando a encorpar o elenco do Fluminense.

Dois deles são Caio Paulista e Samuel Xavier. Muito criticado pelos torcedores, o lateral-direito começou o ano como titular. Após atuações ruins, o ex-jogador do Ceará perdeu espaço para Calegari. Esteve fora de toda a reta final do Carioca, dos jogos da Libertadores e também de quase todas as partidas da Sul-Americana sob o comando de Abel Braga. Porém, com a chegada de Diniz, o jogador voltou a ter oportunidades e se saiu bem.

Dois oito jogos de Fernando Diniz no comando, Samuel Xavier participou de cinco. Em alguns acabou poupado por estar se recuperando de uma virose. No clássico contra o Flamengo, foi titular e mostrou bom rendimento. Apesar da derrota para o maior rival, o lateral-direito recebeu elogios de torcedores pela boa atuação no clássico.

Já Caio Paulista começou o ano em baixa. Sem muitas oportunidades com Abel Braga, o jogador chegou a não ser nem relacionado para partidas importantes do Fluminense na temporada. Com a chegada de Fernando Diniz, o atacante recebeu oportunidades em sete das oito partidas que o técnico dirigiu a equipe. Polivalente, Caio já atuou como lateral-direito e lateral-esquerdo sendo elogiado pelo rendimento em ambas as posições.