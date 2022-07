Marrony - Midtjylland / Divulgação

Publicado 01/07/2022 09:16

Rio - Após uma negociação demorada que durou algumas semanas, o Fluminense chegou a um acerto com o Midtjylland, da Dinamarca, para a contratação de Marrony. O Tricolor aceitou a pedida do clube europeu e irá desembolsar um valor pelo empréstimo do atacante. Ele irá assinar um contrato de empréstimo até o fim do ano que vem.

Marrony, de 23 anos, será o reforço do Fluminense para substituir Luiz Henrique, vendido ao Real Betis. O acordo oficial está por detalhes e o atacante deverá desembarcar no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Ele estará disponível para defender o clube das Laranjeiras à partir do dia 18 deste mês.

Pesaram na negociação para que Marrony fechasse com o Fluminense o desejo do treinador Fernando Diniz e a postura do presidente Mario Bittencourt. Para contratar o ex-jogador do Vasco e do Atlético-MG, o clube das Laranjeiras venceu a concorrência o Bragantino.