Nonato foi alvo do Ludogorets, da Bulgária - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 31/08/2022 16:29

Rio - Emprestado pelo Internacional, Nonato será comprado em definitivo pelo Fluminense. Após o Ludogorets, da Bulgária, formalizar uma proposta pelo titular de Fernando Diniz, o Tricolor agiu rápido e decidiu adquirir o volante de 24 anos. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Após a notificação do Internacional sobre a proposta, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt e o diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, se reuniram para viabilizar a compra do volante, já que não querem perder titulares na temporada. A consulta ao técnico Diniz também pesou, além do desejo do próprio volante em permanecer no clube.

A oferta do clube búlgaro, segundo o "GE", foi de 1,7 milhões de dólares (R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Nonato, mais bônus que podem chegar a 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões). No empréstimo ao Fluminense, existe uma opção de compra que é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões) por 50% do jogador.

No entanto, segundo o jornalista, o Fluminense deverá adquirir 60% dos direitos de Nonato, mas por um valor abaixo do previsto em contrato e parcelado.