Publicado 20/12/2023 16:10

Rio - Principal destaque do Fluminense na temporada, o atacante Germán Cano, de 35 anos, entrou em uma lista seleta feita pelo jornal inglês "The Guardian". O argentino apareceu como um dos 100 melhores jogadores de 2023.

O jornal ainda não divulgou todos os nomes, apenas os que ficaram entre as posições de 41 a 100. Até o momento, Cano foi o único representante de clubes da América do Sul. O atacante do Fluminense ficou na 65ª colocação.

O camisa 14 do Fluminense superou nomes consagrados que atuam no futebol europeu como: Luis Diáz, do Liverpool, Toni Krooz, do Real Madrid, Romelu Lukaku, da Roma, David Alaba, do Real Madrid, e Angel Di María, do Benfica, que entraram na lista, mas atrás do ídolo tricolor.

Três brasileiros apareceram entre os 100 primeiros do "The Guardian" até o momento. O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, em 85º lugar, o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, em 60º, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, em 53º.

Germán Cano vive seu melhor momento na carreira. O atacante foi o grande destaque do Fluminense nas conquistas do Carioca e da Libertadores, sendo novamente o maior artilheiro do futebol brasileiro. O camisa 14 deverá receber o prêmio de Rei da América, dado ao melhor jogador do continente na temporada.