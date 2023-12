Sob o comando de Diniz, o Fluminense conquistou o título mais importante de sua história neste ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/12/2023 13:22

O jornal português 'A Bola' listou nesta segunda-feira de Natal os dez times que marcaram o futebol internacional em 2023. O Fluminense de Fernando Diniz está entre os escolhidos. O estilo de jogo do clube carioca foi exaltado pela publicação."O jogo anti-posicional de Fernando Diniz, que rompe os padrões rígidos modernos através da criatividade e da organização ofensiva mais caótica, poderá até ter sido destroçado pela sua antítese, criada por Guardiola, na final do Mundial de Clubes, mas foi com esta ideia que o Fluminense conquistou a primeira Libertadores da sua história. Futebol reinventado. Bravo!", escreveu o jornal.

Dono de cinco títulos - o último deles sendo o Mundial de Clubes conquistado na semana passada, sobre o Fluminense -, o Manchester City abre o top10. Além do time inglês e do Tricolor, o Girona, que briga no topo da tabela do Campeonato Espanhol, e a seleção sub-20 do Uruguai, campeã da categoria em 2023, também aparecem na lista.