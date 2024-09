Mano Menezes, do Fluminense, em entrevista coletiva - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/09/2024 21:19

Rio - Em campanha de recuperação no Brasileirão, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo (1), no Maracanã , e segue fora da zona de rebaixamento. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Mano Menezes elogiou a atuação da equipe e destacou evolução.

"Jogo que a gente sabia que ia ser bastante difícil pela qualidade do adversário e pelo momento da competição para eles e para nós. Fico muito contente de fechar a roda com os jogadores e dizer que a equipe respondeu bem à pressão de jogar sob essas circunstâncias. Ela foi madura, quando teve volume criou oportunidade, e quando não teve soube suportar bem um adversário que rondou a nossa área, mas teve dificuldade para entrar e quase nunca conseguiu", disse Mano.

Agora, o Tricolor consegue respirar após sequência dura de jogos e vai para a pausa da Data Fifa sem estar na degola. Para Mano Menezes, estar fora do grupo dos quatro últimos do Brasileirão é um fator importante visando o mental dos atletas.

"Isso tem a ver com a qualidade do que estamos fazendo e dos nossos jogadores. Mas com uma ideia já bem padronizada de como resolver cada momento do jogo. Saímos com uma vitória importante, fomos a 27 pontos. É bom porque essa parada toda que temos pela frente vai nos deixar fora dos últimos quatro. Seria muito ruim voltar para os últimos quatro depois de ter saído, isso psicologicamente tem um efeito positivo. E com um espaço tão grande sem jogos, mais ainda."

Veja outras respostas de Mano Menezes

Data Fifa

"Só posso ver com bons olhos a parada. Oportuniza que a gente continue melhorando. Temos que aproveitar o momento que é bom e cada vez mais oferecer uma equipe equilibrada em todos os momentos do jogo."

Bernal e Nonato após a saída de André

"Era absolutamente normal porque Nonato é jogador da função, e Bernal também é. Nós estamos preparando ele há 30 dias para substituir o André (risos). Quando fomos buscá-lo, já entendíamos que ele reunia condições para fazer bem essa função, porque a iminência de perder o André era grande. Conseguimos nos planejar bem, 30 dias é um período muito bom para você preparar o jogador para uma nova realidade, um novo clube, ele vai crescer muito, pode ter certeza. Jogador que tem muito bom passe, tem a calma necessária para fazer a função, tem posicionamento, capacidade de tomada de bola. Agora para frente é só trabalhar."

Time já tem o padrão de Mano Menezes?

"Eu não gosto muito desse negócio de cara. Eu acho o futebol uma coisa muito mais complexa, muito mais cheia de caras. Tem a cara de todo mundo que está trabalhando e se entregando para melhorar. Meu principal objetivo era fazer a equipe voltar a vencer. Nós precisávamos muito dessas vitórias. Nós tínhamos uma vitória quando eu cheguei aqui. Tínhamos seis pontos na tabela. Hoje, estamos com 27, já estamos encostando no pessoal que está na nossa frente, colocando pressão neles, criando situações e com rendimento de equipe que está entre as melhores do segundo turno do campeonato. O time já está produzindo isso, não é uma casualidade, não é um jogo. Já é uma campanha muito mais cheia de méritos, e era isso que a gente queria."