Jhon Arias em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 04/11/2024 16:10

Rio - Principal jogador do elenco do Fluminense, Jhon Arias, de 27 anos, dificilmente deverá ficar no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do jornalista turco Gala Haber, o Galatasaray e o Tricolor tem uma negociação avançada pela transferência do colombiano.

A oferta seria de 8 milhões de euros fixos (algo em torno de R$ 50,24 milhões) mais 4 milhões de euros por metas (algo em torno de R$ 25,12 milhões). O Fluminense só teria direito a metade deste valor, enquanto o Patriotas, da Colômbia, teria direito ao restante.

A negociação entre as partes não teve sucesso ainda neste ano por muito pouco. Porém, o fato de o Fluminense estar lutando contra o rebaixamento e ter Arias como peça fundamental acabou atrapalhando a negociação.

John Arias chegou ao Fluminense em 2021 e se tornou ídolo do clube carioca com o título da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e de dois Campeonatos Cariocas. Ele é o artilheiro do Tricolor no ano com 13 gols.