Cano faz o 'duplo L', após marcar, de pênalti, o segundo gol do Fluminense no Estádio Luso-Brasileiro LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Publicado 24/01/2025 07:30 | Atualizado 24/01/2025 07:49

O camisa 14 não marcava dois gols no mesmo jogo há 484 dias e iniciou a contagem regressiva pelo centésimo pelo clube. Rio - Germán Cano voltou a brilhar pelo Fluminense. O centroavante argentino começou a temporada de 2025 sendo decisivo para a primeira vitória tricolor marcando duas vezes contra a Portuguesa, nesta quinta-feira (23), no Luso-Brasileiro, pela 4ª rodada da Taça Guanabara.e iniciou a contagem regressiva pelo centésimo pelo clube.

A última vez que o argentino marcou duas vezes na mesma partida foi no dia 27 de setembro de 2023, no empate por 2 a 2 com o Internacional, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Fluminense saiu na frente do placar, ficou com um a menos, sofreu a virada, mas o argentino foi decisivo para o empate — uma semana depois o Tricolor garantiria a vaga na final após vencer por 2 a 1 no Beira-Rio.

Com os dois gols contra a Portuguesa, Cano chegou a 93 em 174 jogos com a camisa tricolor. O argentino, de 37 anos, é o segundo maior artilheiro do Fluminense no século, atrás de Fred, com 199, além de ser o terceiro estrangeiro que mais vezes marcou pelo clube, atrás do britânico Welfare, com 161, e do compatriota Russo, com 155.

Contratado em 2022, Cano foi decisivo para a conquista do bicampeonato carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023, onde foi o artilheiro com 13 gols e eleito o "Rei da América". Em dois anos, marcou 84 gols e foi duas vezes o artilheiro do futebol brasileiro. No ano passado, sofreu com lesões e perdeu espaço, mas tenta recuperar o prestígio em 2025.

Com a vitória sobre a Portuguesa, o Fluminense subiu para a sexta colocação na tabela do Carioca. O Tricolor tem cinco pontos, com dois empates e uma derrota nos jogos anteriores. O clube das Laranjeiras volta aos gramados no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo.