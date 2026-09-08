Hulk comemora gol com GansoMarina Garcia/Fluminense FC
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
Fluminense vence Platense e sai na frente nas quartas da Libertadores
Com gols de Hulk e Nonato, Tricolor faz 2 a 0 no Maracanã e constrói boa vantagem para a partida de volta, em Buenos Aires
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Em boa fase, Hulk garante estar ‘totalmente adaptado’ ao Fluminense
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