Hulk comemora gol com GansoMarina Garcia/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Rio - O Fluminense largou na frente por uma vaga na semifinal da Libertadores. Com gols de Nonato e Hulk, o Tricolor venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final, e construiu uma boa vantagem. Um dos destaques do jogo e autor de uma assistência, Paulo Henrique Ganso valorizou a vitória.
"Vitória importante. Nós tentamos uma vantagem maior no primeiro tempo, mas não conseguimos. No segundo, perdemos muitas bolas e deixamos o Platense jogar um pouco, o que não deveria ter acontecido. Deveríamos ter tentado o terceiro. Mas temos uma boa vantagem, não é nada garantido, mas estamos preparados para o vem pela frente", disse o camisa 10.
Paulo Henrique Ganso foi um dos destaques da partida. No primeiro tempo, o camisa 10 foi responsável por ditar o ritmo do jogo e controlar as ações do meio-campo do Fluminense. O maestro, aliás, participou dos dois gols. No primeiro, roubou a bola e iniciou a jogada do contra-ataque que gerou o gol de Nonato. No segundo, por sua vez, deu uma assistência mágica para Hulk.
Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.