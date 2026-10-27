Fred é o maior artilheiro do Fluminense em jogos oficiais, com 199 gols - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Fred é o maior artilheiro do Fluminense em jogos oficiais, com 199 golsLucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 27/10/2026 18:50

Poucos clubes têm uma disputa tão aberta entre seus maiores ídolos quanto o Fluminense . A resposta sobre quem ocupa o topo muda conforme a geração, a época vivida e o significado atribuído à relação com o clube. Entre sacrifícios, títulos, atuações históricas e conquistas inéditas, Carlos Castilho, Roberto Rivellino, Assis, Fred e Germán Cano construíram legados distintos e se tornaram verdadeiras referências.

Castilho e o símbolo da devoção



Para a velha guarda tricolor, Carlos Castilho representa uma ligação difícil de superar. Em 1957, diante de uma lesão recorrente no dedo mindinho esquerdo, o goleiro optou pela amputação parcial do membro para conseguir voltar aos gramados em apenas duas semanas.

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A atitude reforçou uma imagem de dedicação que já era construída dentro de campo. Castilho disputou 698 partidas pelo Fluminense e passou a ser lembrado não apenas pelas defesas, mas também pela disposição em colocar o próprio corpo a serviço do clube. A atitude reforçou uma imagem de dedicação que já era construída dentro de campo. Castilho disputou 698 partidas pelo Fluminense e passou a ser lembrado não apenas pelas defesas, mas também pela disposição em colocar o próprio corpo a serviço do clube.

Rivellino e a era da Máquina

Na década de 1970, Roberto Rivellino chegou ao Fluminense já consagrado, mas encontrou no clube um dos períodos mais marcantes de sua carreira. A estreia, em 1975, já entrou para a história: diante do Corinthians, seu ex-clube, o Fluminense venceu por 4 a 1 no Maracanã, com três gols do novo camisa 10.

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O "Patada Atômica" disputou 158 partidas, marcou 57 gols e conquistou os Campeonatos Cariocas de 1975 e 1976. Mais do que os números, tornou-se o cérebro da chamada Máquina Tricolor, equipe que reuniu nomes como Carlos Alberto Torres, Edinho e Paulo César Caju.

O "Patada Atômica" disputou 158 partidas, marcou 57 gols e conquistou os Campeonatos Cariocas de 1975 e 1976. Mais do que os números, tornou-se o cérebro da chamada Máquina Tricolor, equipe que reuniu nomes como Carlos Alberto Torres, Edinho e Paulo César Caju.

Assis e o "Casal 20"



Na década seguinte, Assis se tornou outro nome marcante da história tricolor. Ele chegou em 1983, vindo do Athletico-PR ao lado do atacante Washington. Juntos, formaram o famoso "Casal 20", uma das duplas ofensivas mais lembradas do futebol brasileiro naquele período.

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Assis participou de uma das fases mais vitoriosas do clube. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984 e foi tricampeão carioca entre 1983 e 1985. Ainda ganhou o apelido de "Carrasco do Flamengo" por marcar gols decisivos contra o rival.

Assis participou de uma das fases mais vitoriosas do clube. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984 e foi tricampeão carioca entre 1983 e 1985. Ainda ganhou o apelido de "Carrasco do Flamengo" por marcar gols decisivos contra o rival.

Fred e a conexão com a torcida



Já para muitos torcedores que acompanharam o clube a partir dos anos 2000, Fred ocupa um lugar especial. O centroavante foi protagonista dos títulos brasileiros de 2010 e 2012, mas sua relação com a torcida ganhou outra dimensão durante a campanha de 2009.

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Naquele ano, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e conseguiu uma reação marcante na reta final do Campeonato Brasileiro. Fred tornou-se um dos principais símbolos daquela arrancada e consolidou uma identificação que ultrapassou os gols e os troféus.

Naquele ano, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e conseguiu uma reação marcante na reta final do Campeonato Brasileiro. Fred tornou-se um dos principais símbolos daquela arrancada e consolidou uma identificação que ultrapassou os gols e os troféus.

Cano e a conquista da América



A geração mais recente encontrou em Germán Cano um novo candidato ao posto. O argentino chegou à equipe em 2022 e, no ano seguinte, tornou-se um dos grandes personagens da campanha que levou o clube ao primeiro título da Libertadores.

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Foram 13 gols na competição, incluindo o marcado na final diante do Boca Juniors, no Maracanã. A conquista encerrou uma longa espera e o consolidou como um dos principais símbolos da história tricolor. Foram 13 gols na competição, incluindo o marcado na final diante do Boca Juniors, no Maracanã. A conquista encerrou uma longa espera e o consolidou como um dos principais símbolos da história tricolor.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato