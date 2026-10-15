Jhon Arias em ação pelo Palmeiras contra o FluminenseCesar Greco / Palmeiras
Jornalista reprova espetada de Arias: 'Deve a carreira ao Fluminense'
Eric Faria, comentarista da Globo, criticou o colombiano do Palmeiras por declarações direcionadas à torcida tricolor, no Maracanã
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Atacante, de 18 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17, em 2024, no palco do jogo de volta da semifinal da Libertadores
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Volante marcou o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Tricolor das Laranjeiras, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores
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Experiente zagueiro foi um dos jogadores que liderou movimento nas redes sociais em 2025 contra campo sintético no futebol brasileiro
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