Jhon Arias em ação pelo Palmeiras contra o FluminenseCesar Greco / Palmeiras

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João Vitor Cravo
Declarações de Jhon Arias sobre a "amnésia" da torcida do Fluminense têm gerado repercussão negativa nas mesas de debate. Hoje no Palmeiras, colombiano reencontrou o ex-clube na vitória alviverde por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Na ocasião, foi hostilizado e devolveu com aspas fortes em entrevista após o jogo.
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Eric Faria, comentarista da Globo, repudiou a fala de Arias. Para ele, o jogador "deve a carreira ao Fluminense" e poderia ter evitado a indisposição com a torcida tricolor.
"Vocês (Felipe Melo e Ricardinho) foram atletas, sabem da pressão que é ter muitos microfones na frente. É tentar minimizar a chance de acontecer isso, sabe? 'Se eu tiver que voltar para o Brasil, minha prioridade vai ser o Fluminense, não quer dizer que eu não possa jogar em outros'. Às vezes é uma palavrinha", iniciou o jornalista, no programa "Seleção sportv".
"Mas eu entendo que é muita pressão. Às vezes você fala, você está com o coração partido, você foi muito feliz ali. O Arias deve a carreira dele ao Fluminense. O Arias chegou à Copa do Mundo, a jogador de seleção, por causa do Fluminense. E isso tudo, na hora que ele foi embora, deve ter mexido com o coração", prosseguiu.
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Na sequência, Eric Faria afirmou que a torcida tricolor "está mais do que certa" em se frustrar com o jogador, que deixou a equipe em julho do ano passado e afirmou que só voltaria ao Brasil para retornar a ela. "Esse cara foi um gigante na história recente do Fluminense. Jogou muito, foi um dos protagonistas da conquista da Libertadores (de 2023)", arrematou.

Declaração de Arias

Hostilizado pelos torcedores antes, durante e depois da partida, Jhon Arias foi titular na vitória palmeirense e deixou o campo disposto a comentar o clima tenso do Maracanã. Em entrevista, o colombiano afirmou que não foi atrapalhado pelas vaias e reforçou que está "na história" do clube.
"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", disse o meia-atacante, que fez post enigmático nesta quinta (15).