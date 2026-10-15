Jhon Arias em ação pelo Palmeiras contra o Fluminense - Cesar Greco / Palmeiras

Jhon Arias em ação pelo Palmeiras contra o FluminenseCesar Greco / Palmeiras

Publicado 15/10/2026 21:50

Eric Faria, comentarista da Globo, repudiou a fala de Arias. Para ele, o jogador "deve a carreira ao Fluminense" e poderia ter evitado a indisposição com a torcida tricolor.

"Vocês (Felipe Melo e Ricardinho) foram atletas, sabem da pressão que é ter muitos microfones na frente. É tentar minimizar a chance de acontecer isso, sabe? 'Se eu tiver que voltar para o Brasil, minha prioridade vai ser o Fluminense, não quer dizer que eu não possa jogar em outros'. Às vezes é uma palavrinha", iniciou o jornalista, no programa "Seleção sportv".

"Mas eu entendo que é muita pressão. Às vezes você fala, você está com o coração partido, você foi muito feliz ali. O Arias deve a carreira dele ao Fluminense. O Arias chegou à Copa do Mundo, a jogador de seleção, por causa do Fluminense. E isso tudo, na hora que ele foi embora, deve ter mexido com o coração", prosseguiu.

Na sequência, Eric Faria afirmou que a torcida tricolor "está mais do que certa" em se frustrar com o jogador, que deixou a equipe em julho do ano passado e afirmou que só voltaria ao Brasil para retornar a ela. "Esse cara foi um gigante na história recente do Fluminense. Jogou muito, foi um dos protagonistas da conquista da Libertadores (de 2023)", arrematou.

Declaração de Arias

Hostilizado pelos torcedores antes, durante e depois da partida , Jhon Arias foi titular na vitória palmeirense e deixou o campo disposto a comentar o clima tenso do Maracanã. Em entrevista, o colombiano afirmou que não foi atrapalhado pelas vaias e reforçou que está "na história" do clube.