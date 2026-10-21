John Kennedy na final da Libertadores de 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy na final da Libertadores de 2023Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 21/10/2026 18:47

Fluminense enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Nubank Parque. O Tricolor precisa reverter a desvantagem de um gol para avançar à final do torneio. O desafio é complicado, mas um fator mantém o clube e os torcedores esperançosos: os Crias de Xerém.

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Os jogadores revelados nas categorias de base são um dos grandes diferenciais da equipe e estão presentes em diversos momentos de glória e decisões na história centenária do clube.

Classificação para final, em 2009

O Fluminense chegou à final da Copa Sul-Americana em 2009 e um dos momentos mais lembrados pelos torcedores naquela campanha foi a semifinal, contra o Cerro Porteño. A eliminatória ficou marcada pela classificação no sufoco, conquistada já nos acréscimos, dentro de casa.

Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0. Assim, foi para a partida de volta, no Maracanã, precisando de um empate para chegar à final da competição. Porém, aos seis minutos, Luis Cáceres abriu o placar, transformando o confronto em uma batalha pela classificação. O resultado persistiu até o fim do segundo tempo, e a definição caminhava para as penalidades quando, de repente, Gum empatou aos 47 minutos.

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Apenas dois minutos depois, em uma cobrança de lateral perigosa próxima à área defensiva, Diogo conseguiu recuperar a bola e afastá-la para a frente, encontrando o jovem Alan, de apenas 19 anos. O garoto ficou cara a cara com o goleiro na intermediária ofensiva, conseguiu driblá-lo e levou os 42 mil tricolores presentes à loucura ao garantir a classificação para a final.

Decisão na Libertadores, em 2023

O gol mais emblemático marcado por um jovem de Xerém foi o segundo da final da Libertadores de 2023. O Tricolor bateu o Boca Juniors por 2 a 1 e conquistou o seu primeiro título da competição. A partida começou bem para o Fluminense, que impôs seu estilo de jogo e limitou ao máximo as oportunidades dos argentinos.

Aos 36 minutos, a atuação se traduziu em resultado, e Germán Cano abriu o placar. Na segunda etapa, o time tricolor entrou mais acomodado, e o Boca foi crescendo no jogo. Então, o lateral-direito Advíncula acertou um belo chute de fora da área para deixar tudo igual.

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O que parecia se encaminhar para um resultado positivo tornou-se um cenário de tensão, com o confronto novamente equilibrado e o placar totalmente em aberto. Com chances para os dois lados decidirem, a partida foi para a prorrogação. Aos nove minutos do primeiro tempo, John Kennedy acertou um belo chute e marcou para colocar o Fluminense novamente à frente, dando início ao caminho que levaria o Tricolor à conquista da título continental.

A sobrevida, em 2026

Por fim, o gol mais recente marcado por um jovem formado em Xerém em uma partida decisiva foi na ida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (14). Wesley Natã fez o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1, deixando o confronto aberto.

Em um duelo no qual o Tricolor teve amplo domínio, mas pouca efetividade, o Palmeiras saiu vitorioso, abrindo o placar no fim do primeiro tempo, com Flaco López, e ampliando aos 40 minutos da segunda etapa, com um belo gol de Marlon Freitas.

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O jogo se aproximava do fim, e os tricolores viam a possível classificação para a final da Libertadores se transformar em um cenário cada vez mais difícil. Porém, no terceiro minuto de acréscimo, o jovem de apenas 1,73 m venceu o capitão palmeirense Gustavo Gómez pelo alto e marcou de cabeça, reacendendo a esperança no estádio e deixando o time vivo para a partida de volta.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria