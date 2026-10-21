Lima em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Sem espaço no Santos, Lima deve voltar ao Fluminense em 2027
Jogador, de 30 anos, foi peça importante nas temporadas de 2023 e 2024; neste ano foi emprestado ao América do México, antes do Peixe
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