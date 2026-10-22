Hulk em campo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (21)Marcelo Gonçalves / Fluminense
Hulk diz por que ficou em quinto nos pênaltis: 'Decisão da comissão'
Após eliminação para o Palmeiras, atacante disse que estava confiante para cobrar, mas Tricolor perdeu disputa antes dele ter sua chance
Hulk diz por que ficou em quinto nos pênaltis: 'Decisão da comissão'
Após eliminação para o Palmeiras, atacante disse que estava confiante para cobrar, mas Tricolor perdeu disputa antes dele ter sua chance
Eliminação do Fluminense para o Palmeiras rende memes na web; confira!
Rivais se divertiram após Tricolor deixar Libertadores ao cair na disputa de pênaltis nesta quarta-feira, no Nubank Parque
Marcão explica pênalti batido por Nonato: 'Um dos melhores em campo'
Técnico também abordou a pouca minutagem de Wesley Natã, que novamente foi decisivo ao dar assistência para o gol de Hércules
Thiago Silva sai em defesa de Nonato após eliminação: 'Cuidar dele'
Zagueiro, de 42 anos, teve excelente atuação, converteu cobrança de pênalti, mas não evitou adeus na semifinal da Libertadores
Arana lamenta eliminação e vê Fluminense superior nos dois jogos
Lateral teve grande oportunidade no começo da partida e acabou desperdiçando; jogador, porém, converteu sua cobrança de pênalti
Fluminense perde para o Palmeiras nos pênaltis e está fora da final
Tricolor foi novamente melhor que o Alviverde na partida, desta vez conseguiu vitória no tempo normal, mas acabou derrotado nas penalidades
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