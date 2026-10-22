Hulk em campo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (21) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Hulk em campo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (21)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/10/2026 09:05

O atacante Hulk explicou por que seria o quinto batedor do Fluminense na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, que terminou com vitória do clube paulista nesta quarta-feira (21) , no Nubank Parque, pela semifinal da Copa Libertadores. O Tricolor teve quatro cobranças, mas as penalidades acabaram antes do camisa 7 da equipe ter a sua chance.

"Quando a comissão decidiu os batedores, perguntei ao auxiliar e ele disse que eu seria o quinto. Estava confiante, preparado e imaginando que iríamos passar. Mas infelizmente o futebol é isso. Nem sempre quem joga melhor e controla o jogo sai vitorioso. Hoje o futebol mostrou mais uma vez que o resultado, por vezes, é injusto", disse, após o duelo.

"A decisão é da comissão e a gente respeita. Todo mundo que bateu treinou bem durante a semana. Todos os jogadores treinaram porque sabíamos que podia ir para os pênaltis. Infelizmente saímos lamentando, podíamos sair comemorando a classificação, fizemos de tudo para que acontecesse. Mas a vontade de Deus vem à frente da nossa, precisamos procurar entender e levantar a cabeça porque futebol é isso", afirmou.

O Palmeiras acertou as quatro primeiras cobranças da disputa, com Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Piquerez, enquanto o Tricolor converteu as três penalidades iniciais, com Thiago Silva, Hércules e Arana. No quarto chute do Fluminense, Nonato mirou o canto direito e Carlos Miguel defendeu. Marlon Freitas fez o quinto do clube paulista, garantindo a vitória.

O jogo

O time do técnico Marcão, que precisava da vitória depois de perder por 2 a 1 na ida, começou o duelo com mais posse de bola e quase abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, em boa chance de Arana. Os cariocas seguiram mais perigosos até a pausa para hidratação.

Depois, o Palmeiras acertou um pouco mais a marcação e deixou o Fluminense menos confortável na partida. Com o tempo, o Tricolor passou a ceder mais espaços. O clube paulista teve uma grande chance aos 32 minutos em contra-ataque com Andreas Pereira, mas o meia acabou finalizando para fora. Logo depois, Marcão colocou Samuel Xavier e Wesley Natã nas vagas de Canobbio e Guga.

Na primeira jogada de Wesley Natã, o Fluminense chegou ao seu gol. Aos 37 minutos, o jovem fez bela jogada individual e tocou para Hércules, que finalizou firme ao fundo da rede. O jogo terminou em 1 a 0, levando o confronto para os pênaltis após os paulistas vencerem por 2 a 1 na ida.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense encara a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30, enquanto o Palmeiras entra em campo no mesmo dia, contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30.