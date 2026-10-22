Wesley Natã aproveitou as chances no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Wesley Natã aproveitou as chances no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/10/2026 15:00

Joia do Fluminense , Wesley Natã tem aproveitado cada oportunidade no profissional. Após marcar no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o atacante construiu a jogada do gol de Hércules, que garantiu a vitória tricolor por 1 a 0 e levou a disputa para os pênaltis, nesta última quarta-feira (21), no Nubank Parque. A personalidade, qualidade técnica e capacidade de contribuir em momentos importantes rendeu elogios do técnico Marcão, que deu a entender que deve dar mais chances.

"Era um plano nosso de colocar Savarino e Canobbio para produzirem e correr atrás de lateral. Não sei se o Wesley ainda está pronto para fazer isso durante os 90 minutos. A estratégia era colocar ele e o Serna em algum momento. Foi uma mudança pensada. Pegou a defesa deles mais cansada e produziu o que tinha que produzir, tanto no Maracanã quanto aqui. Foi muito feliz. É um menino que está em evolução e a hora dele de somar mais minutos vai chegar", disse Marcão.

O jovem começou a ganhar mais evidência na equipe profissional após a Data Fifa de outubro. Na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão, no dia 8, entrou na reta final e precisou de pouco tempo para deixar sua marca. Depois de participar de uma boa jogada ofensiva e quase balançar as redes, Wesley Natã deu um passe de calcanhar para Lucho Acosta marcar o quarto gol tricolor.

Wesley Natã disputou todos os cinco jogos do Fluminense após a Data Fifa de outubro. O atacante não foi titular em nenhuma oportunidade, mas mesmo assim contribuiu com um gol e duas assistências, além de ter criado uma grande chance. Na semifinal da Libertadores, marcou o gol tricolor no Maracanã e deu passe para Hércules balançar as redes em São Paulo — tudo isso jogando apenas 24 dos 180 minutos. O jovem tem média de uma participação em gol a cada 23 minutos, segundo os dados do "SofaScore".

Eliminado da Libertadores, o Fluminense vira a chave e tenta se reerguer para seguir forte na disputa por vaga na competição continental em 2027. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (24), às 19h30 (de Brasília), contra a lanterna Chapecoense, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Time de Guerreiros ocupa o 5º lugar com 51 pontos e vem de sequência de derrotas para Flamengo e Santos.