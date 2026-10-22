Marcão, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/10/2026 14:40

O Fluminense arrecadou um total de 6,93 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões, na cotação atual) pela sua participação na Libertadores. O Tricolor foi eliminado na semifinal do torneio para o Palmeiras nesta quarta-feira (21) , após vencer a partida de volta no Nubank Parque por 1 a 0, mas perder a disputa de pênaltis.

O clube acumulou o montante ao longo da campanha: no início da competição, faturou 1 milhão de dólares (R$ 5,14 milhões) apenas por disputar a fase de grupos, além de mais 680 mil dólares (R$ 3,4 milhões) ao ganhar dois jogos nesta fase.

O Fluminense ainda recebeu mais 1,25 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) por se classificar às oitavas de final, 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) após garantir a vaga nas quartas de final e mais 2,3 milhões de dólares (R$ 11,84 milhões) por ter chegado à semifinal.

Com a eliminação, o Tricolor deixou de ganhar 7 milhões de dólares (R$ 35,2 milhões), quantia garantida ao vice-campeão. Caso conquistasse o título, o clube receberia cerca de 25 milhões de dólares (R$ 126 milhões).

Relembre a campanha do Fluminense

O Fluminense disputou o grupo C da competição, com Independiente Rivadavia (ARG), Bolívar (BOL) e Deportivo La Guaira (VEN). A campanha começou instável, com um empate com o La Guaira e derrotas para o Rivadavia, em casa, e Bolívar, fora. Apesar disso, o Tricolor conseguiu se recuperar, com um empate e duas vitórias nas últimas partidas para garantir a classificação em segundo lugar.

Nas oitavas de final, o time encarou o próprio Rivadavia. Após dois empates, por 0 a 0 no Brasil e 1 a 1 na Argentina, o Fluminense, já sob o comando de Marcão, conseguiu se classificar nos pênaltis.

Então, o time encarou o também argentino Platense nas quartas de final. O Tricolor conseguiu uma vitória sólida no Maracanã por 2 a 0. O duelo da volta teve mais emoção: os mandantes venceram por 2 a 1, resultado insuficiente para impedir o Fluminense de avançar.

O adversário das semifinais foi o Palmeiras. A equipe de Marcão perdia o duelo da ida no Maracanã por 2 a 0, mas Wesley Natã fez um gol no final do duelo, enchendo a torcida tricolor de esperança.

Na partida da volta, disputada nesta quarta-feira, Hércules marcou o gol que garantiu a vitória e o empate na chave. Depois, na disputa de pênaltis, Carlos Miguel defendeu a cobrança decisiva de Nonato. Com isso, o Fluminense deu adeus à competição.