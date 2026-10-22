A relação conturbada entre Arias e Fluminense ganhou um novo capítulo após a semifinal da Libertadores de 2026. O atacante colombiano publicou uma foto após a classificação do Palmeiras à final da competição continental e colocou uma trilha sonora para provocar os tricolores. O Alviverde garantiu vaga na decisão após vencer por 5 a 3 nos pênaltis, no Nubank Parque.
A música em questão foi "Llorando Se Fue", do grupo boliviano Los Kjarkas, em que a tradução diz: "Chorando se foi quem um dia só me fez chorar, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar", no trecho inicial da música.
A música do grupo boliviano foi lançada em 1981, mas explodiu no mundo entre 1989 e 1990. A canção ficou famosa no Brasil após ser gravada pela Banda Magníficos, em 2006.
O atacante colombiano estava sendo um dos grandes protagonistas do duelo, mas longe de ser por conta de suas atuações. A atenção estava voltada para ele, pois foi vaiado e hostilizado pela torcida tricolor durante todos os 180 minutos da semifinal. Ele inclusive já havia postado uma música enigmática após a partida de ida, que terminou 2 a 1 para o Alviverde, no Maracanã, no dia 14 de outubro.
Torcedores demonstram sua indignação
O colombiano Jhon Arias manteve os comentários de sua postagem aberto para qualquer um responder. Com isso, diversos torcedores do Fluminense demonstraram sua indignação com a postura de ingratidão que o jogador. Um tricolor ressaltou que o jogador colombiano errou com o clube e não o contrário.
"Não fizemos nada de errado com você, Árias. Muito pelo contrário, você era um ídolo. Respeite o Fluminense, respeite o torcedor. As vaias fazem parte. Porém, lembre-se… te estendemos a mão, quando ninguém te via", disse por meio do Instagram. Outro foi mais sucinto: "Você jogou a semifinal? Não deu nem para ver você em campo", criticou.
Além disso, ele havia declarado anteriormente, que as pessoas (tricolores) tem amnésia, pois ele conquistou muita coisa pelo Fluminense e está marcado na história do clube que defendeu a camisa por cerca de cinco anos. A declaração do colombiano, no entanto, não repercutiu bem.
"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", garantiu o colombiano.
Por outro lado, tanto o clube, quanto os torcedores do Palmeiras estão defendendo o jogador. Por meio das redes sociais, o Alviverde postou "Orgulho do meu camisa 11", acompanhado de uma montagem com vídeos de momentos do jogador com a camisa da equipe.
Decisão com data marcada
O Palmeiras está classificado para a final da Copa Libertadores pela oitava vez, e agora, em um lugar já conhecido: Montevidéu, no Uruguai, palco da última conquista do Alviverde na competição, em 2021. O adversário será definido no confronto entre Flamengo e Estudiantes, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após empate por 0 a 0 na ida.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza
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