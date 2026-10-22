Felipe Melo é comentarista no 'sportv'Reprodução / Instagram @felipemelo
"É muito complicado tecer comentários táticos e técnicos, mas a verdade é que o Palmeiras sofreu muito mais do que devia. E, para ser bem sincero, penso, de verdade, que o Fluminense merecia mais", disse Felipe Melo.
"Fez muito mais para merecer. Mas o futebol não tem merecimento. Todos trabalham, todos são profissionais, e, no final, quem foi mais competente nos pênaltis foi quem levou", completou.
Como foi o duelo entre Fluminense e Palmeiras?
O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel defendeu o pênalti de Nonato.
"O Fluminense propôs o jogo, tentou do início ao fim, e, no final, com muito mérito, venceu o Palmeiras no tempo normal. Parabéns, Palmeiras, e parabéns ao Time de Guerreiros. Mesmo sendo eliminado, fez o impossível parecer possível ao vencer o jogo", finalizou.
O que restou para o Fluminense?
O próximo compromisso será contra a Chapecoense, no sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Fluminense
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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