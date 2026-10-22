Felipe Melo é comentarista no 'sportv' - Reprodução / Instagram @felipemelo

Felipe Melo é comentarista no 'sportv'Reprodução / Instagram @felipemelo

Publicado 22/10/2026 16:43

O Fluminense foi eliminado na semifinal da Libertadores após perder para o Palmeiras por 5 a 3 nos pênaltis, quarta-feira (21), no Nubank Parque. Apesar da queda, o comentarista Felipe Melo avaliou que o Tricolor merecia avançar à decisão do torneio continental. No tempo normal, o time carioca ganhou por 1 a 0. A ida havia terminado em vitória do Verdão por 2 a 1, no Maracanã. Apesar da queda, o comentarista Felipe Melo avaliou que o Tricolor merecia avançar à decisão do torneio continental. No tempo normal, o time carioca ganhou por 1 a 0. A ida havia terminado em vitória do Verdão por 2 a 1, no Maracanã.

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"É muito complicado tecer comentários táticos e técnicos, mas a verdade é que o Palmeiras sofreu muito mais do que devia. E, para ser bem sincero, penso, de verdade, que o Fluminense merecia mais", disse Felipe Melo.



"Fez muito mais para merecer. Mas o futebol não tem merecimento. Todos trabalham, todos são profissionais, e, no final, quem foi mais competente nos pênaltis foi quem levou", completou. "É muito complicado tecer comentários táticos e técnicos, mas a verdade é que o Palmeiras sofreu muito mais do que devia. E, para ser bem sincero, penso, de verdade, que o Fluminense merecia mais", disse Felipe Melo."Fez muito mais para merecer. Mas o futebol não tem merecimento. Todos trabalham, todos são profissionais, e, no final, quem foi mais competente nos pênaltis foi quem levou", completou.

Como foi o duelo entre Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense dominou o primeiro jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e viu o Palmeiras ser letal. Flaco López e Marlon Freitas abriram vantagem para o Verdão, mas Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, balançou a rede e manteve o Tricolor vivo no confronto.



O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel defendeu o pênalti de Nonato.



"O Fluminense propôs o jogo, tentou do início ao fim, e, no final, com muito mérito, venceu o Palmeiras no tempo normal. Parabéns, Palmeiras, e parabéns ao Time de Guerreiros. Mesmo sendo eliminado, fez o impossível parecer possível ao vencer o jogo", finalizou.

O que restou para o Fluminense?

Com a eliminação, o Fluminense terá pela frente apenas o Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor soma 51 pontos e está na quarta colocação. Com poucas chances de título, a equipe busca uma classificação direta para a Libertadores do ano que vem.



O próximo compromisso será contra a Chapecoense, no sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Fluminense

. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro