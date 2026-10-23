Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense
Neste momento, o time carioca ocupa a quinta posição na tabela, com 51 pontos - mesmo número do Cruzeiro, quarto colocado. Atlético-MG e Bahia aparecem pouco atrás, em sexto e sétimo, com 50 e 49, respectivamente. Na frente está o Athletico-PR, em terceiro, com 53.
Vale lembrar que a zona de classificação pode aumentar caso o Palmeiras supere o Estudiantes na final da Libertadores. A decisão acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário da partida ainda será definido pela Conmebol.
Além do torneio continental, há chance de o Verdão ganhar a Copa do Brasil, o que também abriria mais uma vaga pelo Campeonato Brasileiro. O adversário na semifinal da competição nacional será o Vasco, no começo de novembro. Do outro lado da chave estão Atlético-MG e Grêmio.
A eliminação do Fluminense para o Palmeiras
O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado ao fazer 1 a 0 e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel pegou o pênalti de Nonato.
Os jogos que restam ao Fluminense em 2026
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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