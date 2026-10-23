Sebastián Driussi em campo pelo River PlateDivulgação / River Plate
Atacante do River está na mira do Fluminense para 2027, diz jornal
Jogador atuou no futebol russo e nos Estados Unidos; Tricolor pode ter como prioridade para a próxima temporada reforço para setor
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Nonato lamenta pênalti perdido contra o Palmeiras: 'Tá doendo demais'
Volante agradeceu o apoio da torcida do Fluminense após a eliminação na semifinal da Libertadores e projetou uma reação do Tricolor
Millán tem lesão muscular e é mais um desfalque do Fluminense
Tempo de recuperação coloca em dúvida a participação do zagueiro colombiano até o fim da temporada do Tricolor das Laranjeiras
Martinelli passará por artroscopia no joelho e desfalca Fluminense
Jogador sofreu uma torção durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã
Fluminense tenta juntar os cacos para seguir firme no Brasileiro
Tricolor precisa rapidamente se recuperar da eliminação na Libertadores de olho na briga por uma vaga no G-4 da competição nacional
Palmeiras explica 'protocolo' de pênaltis contra o Fluminense
Abel Ferreira confessou que não assistiu a nenhuma das cobranças da disputa que acabou em eliminação do Tricolor na Libertadores
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