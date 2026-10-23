Nonato em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Nonato em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 23/10/2026 17:15

lamentou o pênalti perdido na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, na última quarta-feira (21), no Maracanã. Por meio das redes sociais, o atleta publicou uma mensagem aos torcedores e falou sobre o sentimento após a eliminação.



"Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel", lamentou Nonato. Volante do Fluminense, Nonatona última quarta-feira (21), no Maracanã. Por meio das redes sociais, o atleta publicou uma mensagem aos torcedores e falou sobre o sentimento após a eliminação."Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel", lamentou Nonato.

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Relembre o duelo entre Fluminense x Palmeiras

O Fluminense dominou o primeiro jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e viu o Palmeiras ser letal. Flaco López e Marlon Freitas abriram vantagem para o Verdão, mas Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, balançou a rede e manteve o Tricolor vivo no confronto.



O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel defendeu o pênalti de Nonato.

"Tenho certeza que sairemos dessa ainda mais fortes e que a tristeza que sentimos hoje será um combustível para as páginas bonitas que ainda serão escritas na nossa história", concluiu.

O que restou para o Fluminense?

Com a eliminação, o Fluminense terá pela frente apenas o Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor soma 51 pontos e está na quarta colocação. Com poucas chances de título, a equipe busca uma classificação direta para a Libertadores do ano que vem.



O próximo compromisso será contra a Chapecoense, no sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.

Passagem de Nonato Pelo Fluminense

Esta é a segunda passagem de Nonato pelo Fluminense. O volante pertencia ao Internacional e foi emprestado ao Tricolor de 2021 a 2022. Ao todo, disputou 55 jogos, anotando quatro gols e seis assistências. Ao fim do empréstimo, o Fluminense tentou exercer a opção de compra, mas o Internacional negociou o jogador com o Ludogorets, da Bulgária.



Após a passagem pelo time búlgaro, Nonato foi vendido ao Santos em 2024 e, no meio do ano seguinte, retornou ao Tricolor por empréstimo. O volante foi peça importante da equipe durante a temporada e conquistou a titularidade no Mundial de Clubes, torneio em que o clube carioca chegou à semifinal. As boas atuações fizeram com que fosse contratado em definitivo por R$ 8 milhões.



Em 2026, o volante foi titular em grande parte dos jogos pelo Tricolor. Até o momento, disputou 31 partidas pelo Fluminense e anotou dois gols e duas assistências.

Confira pronunciamento completo de Nonato:

"Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel.



Entreguei o meu máximo, assim como todos os meus companheiros. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada torcedor pelo apoio incondicional durante os 180 minutos.



Um dia, meu filho Caio vai entender que, na vida, tão importante quanto vencer é ter coragem para encará-la de frente. Seguirei firme por ele e por todos os tricolores para, juntos, vencermos os próximos desafios.



Tenho certeza que sairemos dessa ainda mais fortes e que a tristeza que sentimos hoje será um combustível para as páginas bonitas que ainda serão escritas na nossa história."