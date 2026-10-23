Nonato em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense
"Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel", lamentou Nonato.
Relembre o duelo entre Fluminense x Palmeiras
O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel defendeu o pênalti de Nonato.
O que restou para o Fluminense?
O próximo compromisso será contra a Chapecoense, no sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.
Passagem de Nonato Pelo Fluminense
Após a passagem pelo time búlgaro, Nonato foi vendido ao Santos em 2024 e, no meio do ano seguinte, retornou ao Tricolor por empréstimo. O volante foi peça importante da equipe durante a temporada e conquistou a titularidade no Mundial de Clubes, torneio em que o clube carioca chegou à semifinal. As boas atuações fizeram com que fosse contratado em definitivo por R$ 8 milhões.
Em 2026, o volante foi titular em grande parte dos jogos pelo Tricolor. Até o momento, disputou 31 partidas pelo Fluminense e anotou dois gols e duas assistências.
Confira pronunciamento completo de Nonato:
Entreguei o meu máximo, assim como todos os meus companheiros. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada torcedor pelo apoio incondicional durante os 180 minutos.
Um dia, meu filho Caio vai entender que, na vida, tão importante quanto vencer é ter coragem para encará-la de frente. Seguirei firme por ele e por todos os tricolores para, juntos, vencermos os próximos desafios.
Tenho certeza que sairemos dessa ainda mais fortes e que a tristeza que sentimos hoje será um combustível para as páginas bonitas que ainda serão escritas na nossa história."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.