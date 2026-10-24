Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/10/2026 09:50 | Atualizado 24/10/2026 10:11



Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, com 51 pontos, o Tricolor busca se recuperar da recente eliminação na Libertadores, enquanto o time catarinense amarga a lanterna, com 18 pontos, e tenta reagir para manter as chances de permanência na Série A.

Onde assistir?



A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).

Como chega a Chapecoense

A Chape entra em campo pressionada pela situação delicada na tabela. Na última rodada, a equipe comandada por Rafael Lacerda perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e permaneceu na 20ª colocação, com 18 pontos em 30 jogos.

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Para o confronto, o treinador terá o retorno do atacante Marcinho, artilheiro do time na temporada, que cumpriu suspensão na partida anterior. O zagueiro Kauan Faria, no entanto, está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Para o confronto, o treinador terá o retorno do atacante Marcinho, artilheiro do time na temporada, que cumpriu suspensão na partida anterior. O zagueiro Kauan Faria, no entanto, está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Como chega o Fluminense



O Tricolor volta suas atenções exclusivamente para o Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores. Na última quarta-feira (21), a equipe caiu diante do Palmeiras nos pênaltis. Antes disso, havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Maracanã, pela competição nacional.

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Marcão, porém, terá dificuldades para montar o time devido a ausências importantes. O volante Martinelli, que passará por uma artroscopia no joelho esquerdo, e o zagueiro Millán, com lesão muscular na coxa direita, estão fora. O meia-atacante Savarino também desfalca o grupo por suspensão.

Marcão, porém, terá dificuldades para montar o time devido a ausências importantes. O volante Martinelli, que passará por uma artroscopia no joelho esquerdo, e o zagueiro Millán, com lesão muscular na coxa direita, estão fora. O meia-atacante Savarino também desfalca o grupo por suspensão.

Ficha técnica

Chapecoense x Fluminense



Data e hora: 24/10/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

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Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Vinicius Furlan (SP)



CHAPECOENSE: Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo (Bolasie) e Garcez. Técnico: Rafael Lacerda.



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana (Renê); Hércules, Nonato e Ganso (Acosta); Canobbio, Serna e Hulk. Técnico: Marcão. Anderson Daronco (RS)Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)Vinicius Furlan (SP)Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo (Bolasie) e Garcez.Rafael Lacerda.Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana (Renê); Hércules, Nonato e Ganso (Acosta); Canobbio, Serna e Hulk.Marcão.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti