Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, com 51 pontos, o Tricolor busca se recuperar da recente eliminação na Libertadores, enquanto o time catarinense amarga a lanterna, com 18 pontos, e tenta reagir para manter as chances de permanência na Série A.
A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).
Como chega a Chapecoense
A Chape entra em campo pressionada pela situação delicada na tabela. Na última rodada, a equipe comandada por Rafael Lacerda perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e permaneceu na 20ª colocação, com 18 pontos em 30 jogos.
Para o confronto, o treinador terá o retorno do atacante Marcinho, artilheiro do time na temporada, que cumpriu suspensão na partida anterior. O zagueiro Kauan Faria, no entanto, está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
Como chega o Fluminense
O Tricolor volta suas atenções exclusivamente para o Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores. Na última quarta-feira (21), a equipe caiu diante do Palmeiras nos pênaltis. Antes disso, havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Maracanã, pela competição nacional.
Marcão, porém, terá dificuldades para montar o time devido a ausências importantes. O volante Martinelli, que passará por uma artroscopia no joelho esquerdo, e o zagueiro Millán, com lesão muscular na coxa direita, estão fora. O meia-atacante Savarino também desfalca o grupo por suspensão.
Ficha técnica
Chapecoense x Fluminense
Data e hora: 24/10/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
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