Guga em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 24/10/2026 17:24

Eliminado da Libertadores, o Fluminense tem ainda o Brasileirão pela frente até o fim do ano. O lateral-direito Guga, de 28 anos, pediu que o elenco tricolor não permita que a derrota para o Palmeiras na semifinal mexa com o lado mental dos jogadores comandados por Marcão.

"Doeu muito a eliminação, por todo o cenário, pelo que apresentamos nos dois jogos. Acho que a gente merecia a classificação. Mas já tivemos tempo para lamentar e sofrer. Agora é reagir. Já temos uma missão, brigando em cima na tabela. Manter o foco e o bom nível de atuação para terminar a temporada o mais alto possível no Campeonato Brasileiro", disse em entrevista à "Flu TV".

O Fluminense lutou bastante, mas ficou de fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, na última quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.

Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.

O Palmeiras irá enfrentar o Estudiantes na final da Libertadores, que irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Os argentinos levaram a melhor sobre o Flamengo, na última quinta-feira (22), no Maracanã, também depois de disputa por pênaltis.

Desde 2021, o Fluminense vive sua sequência de mais participações na Libertadores. O Tricolor esteve presente nas edições de 2022, 2023, quando foi campeão, em 2024 e também neste ano. O desejo dos cariocas é conseguir novamente a classificação para principal competição de clubes do continente. De acordo com informações do matemático Tristão Garcia, do portal "Infobola", o clube das Laranjeiras tem 37% de chances de terminar a competição entre os quatro primeiros colocados.

Em relação ao título do Brasileiro, a situação do Fluminense é mais difícil. Flamengo e Palmeiras estão há distância considerável e dificilmente vão deixar a vantagem ser perdida na reta final da competição.