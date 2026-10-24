Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Guga pede força ao elenco do Fluminense para superar eliminação
Lateral, de 28 anos, reforços que grupo não deve deixar o lado mental pesar negativamente e chamou a atenção para o Brasileirão
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Millán tem lesão muscular e é mais um desfalque do Fluminense
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