Fluminense enfrentou a Chape em Santa CatarinaMarcelo Gonçalves / Fluminense
De ressaca da Libertadores, Fluminense perde para lanterna Chapecoense
Tricolor teve uma das piores atuações no Brasileiro de 2026 e acabou sofrendo derrota para clube, que está virtualmente rebaixado
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Fluminense foi derrotado para a Chapecoense, lanterna do Brasileiro, na Arena Condá, tendo uma das piores atuações na competição
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Após eliminação na Libertadores, Tricolor visita lanterna neste sábado (24), às 19h30, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Brasileirão
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