Hulk observa Guga, que fez o gol do Flu na partida - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Hulk observa Guga, que fez o gol do Flu na partidaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/10/2026 21:50 | Atualizado 24/10/2026 22:29

Um dos líderes do elenco do Fluminense, Hulk, de 40 anos, lamentou o resultado diante da Chapecoense, neste sábado (24), na Arena Condá. O veterano admitiu que a eliminação na Libertadores teve impacto no elenco, mas pediu uma reação para que o Tricolor consiga obter seu objetivo no Brasileirão.

"A gente tentou jogar, claro não é fácil você digerir uma desclassificação como foi três dias atrás. A gente queria ter feito uma grande partida. Temos seis finais para conseguir o nosso objetivo que é ficar entre os quatro primeiros. Precisamos levantar a cabeça porque partidas difíceis pela frente", disse.

Desde 2021, o Fluminense vive sua sequência de mais participações na Libertadores. O Tricolor esteve presente nas edições de 2022, 2023, quando foi campeão, em 2024 e também neste ano. O desejo dos cariocas é conseguir novamente a classificação para principal competição de clubes do continente.

De ressaca com a eliminação da Libertadores, o Fluminense fez uma das suas piores exibições no Brasileiro de 2026 neste sábado (24). Contra a Chapecoense, lanterna da competição, na Arena Condá, o Tricolor foi batido por 2 a 1 e emplacou sua terceira derrota seguida na competição. O resultado manteve os cariocas na quinta colocação do torneio.

Com o resultado, o Fluminense irá se manter fora da zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Cruzeiro e Athletico-PR, que estão à frente do clube carioca, tem três pontos a mais. Flamengo e Palmeiras tem vantagem bem confortável e já estão praticamente garantidos.

Virtualmente rebaixada, a Chapecoense chegou a sua quarta vitória no Brasileiro. O último triunfo havia acontecido no começo de setembro contra o Corinthians, em São Paulo. Na Arena Condá, a equipe catarinense não conquistava três pontos desde agosto, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0.

O Fluminense voltará a jogar na próxima quarta-feira (28) contra o Internacional, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). A Chapecoense atua no mesmo dia e horário contra o Bragantino, no interior de São Paulo.

Eliminação na Libertadores

O Fluminense lutou bastante, mas ficou de fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, na última quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.