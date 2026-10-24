Marcão em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão em jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/10/2026 22:33

Ao analisar a derrota para a Chapecoense, na Arena Condá, por 2 a 1, neste sábado (24) , pelo Brasileiro, Marcão, técnico do Fluminense, avaliou a atuação dos cariocas como ruim e pediu que o Tricolor consiga "virar a chave" o mais rapidamente para a Série A, depois da eliminação da Libertadores para o Palmeiras.

"Não fomos bem. Como de costume, realmente a noite não foi boa, não conseguimos encaixar a nossa maneira de jogo. Primeiro tempo igual, mesmo assim tomamos gol com uma falha técnica. Nos dois gols, na verdade. Foi uma noite para esquecer. É continuar trabalhando, virar a chave de vez nessa competição e buscar a vitória o mais rápido possível é o mais importante", disse.

Marcão afirmou que apesar o resultado ruim, o Fluminense poderia ter tido melhor sorte na partida contra a Chapecoense. O técnico reforçou a necessidade dos cariocas cumprirem seu último objetivo no ano que é a classificação para a Libertadores pelo Brasileiro.

"No final, poderíamos ter empatado, mesmo com toda a situação de não ter uma noite boa. Criamos uma situação de lado, uma variação diferente, dois atacantes de centro. Infelizmente a bola não entrou, poderíamos ter empatado, mas deixo claro que não foi uma noite boa, responsabilidade toda nossa. Comprometimento ainda maior para o mais rápido possível voltarmos para este campeonato que é muito importante para a gente", concluiu.

De ressaca com a eliminação da Libertadores, o Fluminense fez uma das suas piores exibições no Brasileiro de 2026 neste sábado (24). Contra a Chapecoense, lanterna da competição, na Arena Condá, o Tricolor foi batido por 2 a 1 e emplacou sua terceira derrota seguida na competição. O resultado manteve os cariocas na quinta colocação do torneio.



Com o resultado, o Fluminense irá se manter fora da zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Cruzeiro e Athletico-PR, que estão à frente do clube carioca, tem três pontos a mais. Flamengo e Palmeiras tem vantagem bem confortável e já estão praticamente garantidos.

Virtualmente rebaixada, a Chapecoense chegou a sua quarta vitória no Brasileiro. O último triunfo havia acontecido no começo de setembro contra o Corinthians, em São Paulo. Na Arena Condá, a equipe catarinense não conquistava três pontos desde agosto, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0.



O Fluminense voltará a jogar na próxima quarta-feira (28) contra o Internacional, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). A Chapecoense atua no mesmo dia e horário contra o Bragantino, no interior de São Paulo.