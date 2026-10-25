Presidente do Fluminense assiste jogo na arquibancada da Arena Condá - Reprodução

Presidente do Fluminense assiste jogo na arquibancada da Arena Condá Reprodução

Publicado 25/10/2026 12:15

Apesar de suspenso pelo STJD, o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, não deixou de acompanhar a equipe no duelo contra a Chapecoense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado (24). O mandatário esteve na arquibancada visitante da Arena Condá na derrota do Tricolor por 2 a 1.

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O presidente foi suspenso por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem na 30ª rodada da Série A do Brasileirão, em clássico com o Flamengo. O dirigente terá que cumprir uma suspensão de 15 dias. Anteriormente, Mattheus Montenegro havia sido absolvido em um primeiro momento, mas o Pleno do STJD deu provimento ao recurso da Procuradoria contra a absolvição, na última quinta-feira.



Na ocasião, o mandatário detonou a atuação do árbitro Rafael Klein e do VAR Daniel Bins, em razão da não expulsão de Erick Pulgar e de outros lances contestados pela equipe tricolor.



"Para o recado ficar bem claro: a arbitragem hoje foi um lixo, uma m.... Eu cito aqui, só para começar: o cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi agora, o joelho do Castillo tá com a marca da trava da chuteira do Pulgar e ele não dá expulsão. Aí, eu fico me perguntando: para que serve o VAR? O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desses. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi para expulsão", afirmou.



Montenegro também contestou outras decisões da arbitragem no clássico com o Flamengo.



"Tem outros lances que aconteceram, como o Léo Pereira, que botou a mão na bola na hora que a gente foi bater o lateral e não recebeu nada. A gente tinha que bater o lateral rápido porque tem a regra, e aí, ele bota a mão e não recebe nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada. Eu queria dizer aqui, muito triste com o que aconteceu hoje porque a arbitragem foi uma m...", concluiu, antes de deixar a sala de imprensa. O presidente foi suspenso por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem na 30ª rodada da Série A do Brasileirão, em clássico com o Flamengo. O dirigente terá que cumprir uma suspensão de 15 dias. Anteriormente, Mattheus Montenegro havia sido absolvido em um primeiro momento, mas o Pleno do STJD deu provimento ao recurso da Procuradoria contra a absolvição, na última quinta-feira.Na ocasião, o mandatário detonou a atuação do árbitro Rafael Klein e do VAR Daniel Bins, em razão da não expulsão de Erick Pulgar e de outros lances contestados pela equipe tricolor."Para o recado ficar bem claro: a arbitragem hoje foi um lixo, uma m.... Eu cito aqui, só para começar: o cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi agora, o joelho do Castillo tá com a marca da trava da chuteira do Pulgar e ele não dá expulsão. Aí, eu fico me perguntando: para que serve o VAR? O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desses. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi para expulsão", afirmou.Montenegro também contestou outras decisões da arbitragem no clássico com o Flamengo."Tem outros lances que aconteceram, como o Léo Pereira, que botou a mão na bola na hora que a gente foi bater o lateral e não recebeu nada. A gente tinha que bater o lateral rápido porque tem a regra, e aí, ele bota a mão e não recebe nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada. Eu queria dizer aqui, muito triste com o que aconteceu hoje porque a arbitragem foi uma m...", concluiu, antes de deixar a sala de imprensa.

Como foi o duelo entre Fluminense x Chapecoense?

Na ocasião, a Chapecoense saiu na frente do placar em um lance com falha generalizada do Tricolor. Aos nove minutos, Wesley Natã saiu jogando errado, e Bolasie apareceu dentro da área para aproveitar um escorregão de Igor Rabelo e abrir o placar.



O Fluminense reagiu na primeira etapa. Aos 30 minutos, Hulk fez bela jogada, e Guga apareceu como elemento surpresa dentro da área dos catarinenses. O lateral se virou bem e finalizou para o fundo das redes, deixando tudo igual no duelo.



O Fluminense voltou um pouco melhor para o segundo tempo, com mais posse de bola e dominando as ações. Porém, na primeira chegada dos donos da casa, a Chape voltou a ficar na frente do placar. Aos 11 minutos, Giovanni Augusto arriscou de fora da área e venceu o goleiro Fábio, garantindo a vitória da equipe catarinense.



Com o resultado, o Fluminense seguirá fora da zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Cruzeiro e Athletico-PR, que estão à frente do clube carioca, têm três pontos a mais. Flamengo e Palmeiras têm vantagem confortável e já estão praticamente garantidos.

Qual o próximo compromisso do Fluminense?

O Fluminense voltará a jogar na próxima quarta-feira (28), contra o Internacional, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), em compromisso válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor ocupa a quinta colocação, com 51 pontos.