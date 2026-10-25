Marcelo foi campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense - Reprodução/Instagram @cazetv

Marcelo foi campeão da Libertadores de 2023 pelo FluminenseReprodução/Instagram @cazetv

Publicado 25/10/2026 15:51

Ídolo do Fluminense campeão da Libertadores em 2023 , Marcelo disse, em entrevista à 'Cazé TV', que, apesar da eliminação do Tricolor para o Palmeiras na semifinal da principal competição da América, na última quarta-feira (21), o clube está no caminho certo para conseguir conquistar novamente o torneio.

"Não, é complicado (...) Mas eu vi uma fala do Thiago Silva importantíssima. Quando você está ali, você vai brigar com os melhores também, e, cara, vai chegar uma que o Fluminense vai ganhar uma, duas, três, tu vai ver. Isso eu não tenho dúvidas. Mas é uma porrada, é difícil, né, cara, você chegar ali", disse o ex-lateral tricolor.

"Acho que, assim, a sensação é essa, tipo, cada vez mais os jogadores também, outros vão poder jogar no Fluminense e entender que o Fluminense é muito grande, mas, para ser maior, você tem que chegar em uma final, você tem que ganhar e tudo mais", completou, reforçando a ideia de que, quanto mais tradicional e presente, maior a chance de conquistar a competição.

O ex-jogador do Fluminense estava se referindo à declaração que Thiago Silva deu logo após a eliminação do clube para o Palmeiras, ainda em campo, no Nubank Parque. O capitão disse, de forma muito emotiva e com um tom de despedida, que essa deveria ser sua última Libertadores da carreira, mas aproveitou para projetar o futuro do clube nas próximas competições.

"O Fluminense tem mais de 120 anos, e essa foi a terceira semifinal da história. Eu joguei duas. Então, a partir do momento em que você começa a jogar todo ano, você vai ganhar de novo. O Palmeiras, acho que é a 13ª semifinal da história, vai batendo até ganhar", disse, utilizando o adversário, que é tricampeão da competição, como meio de comparação para seu argumento.

A outra semifinal a que Thiago Silva se referiu foi contra o Boca Juniors, em 2008, mas, naquela ocasião, a equipe conseguiu se classificar para a final.

História do Marcelo com o Fluminense

Marcelo nasceu no Rio de Janeiro e fez sua categoria de base completa em Xerém. Em 2005, ele estreou como profissional pelo Fluminense e, por conta de seu destaque, em apenas dois anos foi vendido ao Real Madrid. Na Europa, o lateral-esquerdo teve uma carreira gloriosa, conquistando cinco Champions League e sendo o capitão da equipe merengue em algumas oportunidades.

Após uma curta passagem pelo Olympiacos, da Grécia, Marcelo retornou ao Fluminense, com 34 anos, e foi protagonista no bicampeonato estadual de 2022 e 2023, além de conquistar a primeira e única, até o momento, Copa Libertadores da história do clube.