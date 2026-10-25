Wesley Natã foi titular contra a Chapecoense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Wesley Natã foi titular contra a ChapecoenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/10/2026 17:31

Wesley Natã, jovem revelação do Fluminense, foi a principal surpresa da equipe titular de Marcão na derrota para a Chapecoense, por 1 a 0 , neste sábado (24), em Chapecó, pela 31ª rodada do Brasileirão. O que não se sabia era que o garoto recebeu a chance entre os onze iniciais em virtude de problema físico do titular da posição: Canobbio. A informação é do "ge".

Dono ponta-direita nos dois jogos contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, o uruguaio era cotado para voltar a ocupar a vaga no duelo deste fim de semana. Porém, nos dias seguintes à partida decisiva contra o Alviverde, que acabou em eliminação tricolor nos pênaltis, o jogador passou a apresentar fadiga muscular, o que o colocou como dúvida para a comissão técnica.

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Ainda assim, até o desembarque do Fluminense na Arena Condá, Canobbio estava disponível para ser escalado por Marcão e, a princípio, seria titular. Contudo, a poucos instantes de a bola rolar, já no estádio, o uruguaio voltou a sentir dores na panturrilha. Com isso, o treinador decidiu poupar o atleta, com receio de perdê-lo por mais jogos, visto que o problema físico poderia evoluir para uma lesão mais séria.

Wesley Natã foi solução escolhida

No vestiário, com Canobbio fora de combate, Marcão escolheu Wesley Natã para começar jogando. Esta foi apenas a primeira partida do garoto, de 18 anos, como titular na equipe principal do Fluminense. Sem contar que foi apenas a décima vez que o ponta entrou em campo pelo time "de cima".

Porém, mesmo em poucas participações, o jovem já mostrou talento. Na semifinal contra o Palmeiras, ele foi decisivo, marcando gol do "respiro" no jogo de ida e dando assistência para Hércules empatar o agregado no duelo de volta. Além disso, deu passe para gol em goleada sobre o Coritiba, pelo Brasileirão. Com boas atuações, a tendência é que ele receba ainda mais chances em campo com Marcão.

Savarino e Soteldo estavam indisponíveis

Além da confiança do treinador em Wesley Natã, vale lembrar que outros dois possíveis substitutos para Canobbio não estavam disponíveis para enfrentar a Chapecoense. Savarino, que ganhou confiança de Marcão e também jogou entre os titular contra o Palmeiras, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Enquanto isso, Soteldo sente dores na coxa esquerda e vive recondicionamento físico.