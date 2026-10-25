Wesley Natã foi titular contra a ChapecoenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Wesley Natã foi titular no Fluminense por problema físico de atacante
Garoto, de 18 anos, foi surpresa nos onze iniciais do Tricolor diante da Chapecoense, neste sábado (24), pelo Brasileirão
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