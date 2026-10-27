Hulk em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/10/2026 07:00

Sem balançar redes há mais de um mês, o experiente atacante de 40 anos alcançou a pior marca desde que estreou pelo clube, em julho.

Hulk saiu de uma sequência de seis gols para um jejum de seis partidas sem marcar pelo Fluminense, após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense , o experiente atacante de 40 anos alcançou a pior marca desde que estreou pelo clube, em julho.

A última vez foi em 20 de setembro, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão. Desde então, o jogador passou em branco contra Coritiba, Flamengo, Santos, os dois jogos contra o Palmeiras pela Libertadores e Chapecoense.



Com exceção de assistências no primeiro e no último jogo dessa sequência negativa, Hulk também acumulou pouca participação em campo. Especialmente nos dois confrontos pela competição continental, quando foi facilmente marcado pelos três zagueiros adversários e perdeu muitas bolas.



O mau desempenho nos últimos compromissos do Fluminense recoloca a contestação inicial da torcida em relação à contratação do atacante. Afinal, esse é o segundo jejum de gols em apenas quatro meses.



Logo em seu início pelo Tricolor, Hulk marcou logo na segunda partida, no 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa. Mas na sequência não fez gol em cinco partidas, contra Bahia (0 a 0), Vasco (0 a 0 e 1 a3, ambos pela Copa do Brasil), Botafogo (1 a 1) e Independiente Rivadavia (0 a 0).



Com a troca de Luís Zubeldía por Marcão no comando do time, o jogador de 40 anos reencontrou o caminho dos gols. Em seu melhor momento pelo clube, virou referência no ataque, com seis gols em oito jogos.



Nesse bom período, marcou em cima de Palmeiras (3 a 2), Remo (2 a 1), Athletico-PR (3 a 3), Platense (2 a 0) e Corinthians (1 a 3). E só passou em branco contra Rivadavia (1 a 1), Vasco (1 a 0) e a volta contra o Platense (1 a 2).



O atual jejum de gol de Hulk



Chapecoense 2 x 1 Fluminense



Palmeiras 0 (5) x 1 (3) Fluminense



Fluminense 1 x 2 Santos



Fluminense 1 x 2 Palmeiras



Fluminense 0 x 1 Flamengo



Fluminense 4 x 0 Coritiba

Próximos jogos do Fluminense pelo Brasileirão



- Internacional: quarta (28) às 19h30, no Maracanã.



- Vitória: dia 6 de novembro, às 20h, no Barradão.



- São Paulo: dia 18 de novembro, horário a definir, no Morumbi.