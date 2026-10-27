Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense
A longa lista inclui nomes importantes, como Paulo Henrique Ganso e Hulk. Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Canobbio, Rodrigo Castillo e Soteldo também aparecem com risco. Martinelli, outro na relação, não estará à disposição para encarar o Colorado.
Um dos pilares do Tricolor, o meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo no duelo com o Palmeiras, dia 14 de outubro, na ida da semifinal da Libertadores. Ele já passou por cirurgia e o prazo de recuperação é de até seis semanas – ou seja, pode não atuar mais nesta temporada.
Na briga por uma vaga no G-4
A missão, porém, tem tudo para ser complicada. O Internacional também necessita da vitória, mas para respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Colorado é o 16º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.
Momento não é bom para o Fluminense
Os jogos que restam ao Fluminense
. Vitória x Fluminense (6/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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