Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/10/2026 08:59 | Atualizado 27/10/2026 09:18

Fluminense precisará entrar em campo com o alerta ligado diante do Internacional, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque vários jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e, assim, podem acabar suspensos, caso sejam advertidos durante os 90 minutos.

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A longa lista inclui nomes importantes, como Paulo Henrique Ganso e Hulk. Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Canobbio, Rodrigo Castillo e Soteldo também aparecem com risco. Martinelli, outro na relação, não estará à disposição para encarar o Colorado.



Um dos pilares do Tricolor, o meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo no duelo com o Palmeiras, dia 14 de outubro, na ida da semifinal da Libertadores. Ele já passou por cirurgia e o prazo de recuperação é de até seis semanas – ou seja, pode não atuar mais nesta temporada. A longa lista inclui nomes importantes, como Paulo Henrique Ganso e Hulk. Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Canobbio, Rodrigo Castillo e Soteldo também aparecem com risco. Martinelli, outro na relação, não estará à disposição para encarar o Colorado.Um dos pilares do Tricolor, o meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo no duelo com o Palmeiras, dia 14 de outubro, na ida da semifinal da Libertadores. Ele já passou por cirurgia e o prazo de recuperação é de até seis semanas – ou seja, pode não atuar mais nesta temporada.

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Na briga por uma vaga no G-4



O Fluminense busca vencer para seguir firme na briga por uma vaga no G-4, de olho em uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Neste momento, o Tricolor ocupa a quinta posição e soma 51 pontos – três a menos do que Cruzeiro e Athletico-PR, que estão em terceiro e quarto, respectivamente.



A missão, porém, tem tudo para ser complicada. O Internacional também necessita da vitória, mas para respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Colorado é o 16º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.

Momento não é bom para o Fluminense

Sob o comando de Marcão, o Fluminense só ganhou um dos últimos cinco jogos: a volta da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras (1 a 0), no Nubank Parque. No entanto, perdeu nos pênaltis e acabou eliminado – a ida havia sido 2 a 1 para o Verdão, no Maracanã. De resto, foi superado três vezes, por Flamengo (1 a 0), Santos (1 a 2) e Chapecoense (2 a 1).

Os jogos que restam ao Fluminense

. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vitória x Fluminense (6/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro