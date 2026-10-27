Fidelis pode deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Cria de Xerém recebe sondagem e pode deixar o Fluminense em 2027
Lateral, de 19 anos, entrou em campo em apenas seis jogos; embora tenha agradado os torcedores, Fidelis não conseguiu ter mais chances
Flu recebe multa de R$133 mil por uso de sinalizadores na Libertadores
Reincidência de utilização de artefatos pirotécnicos dentro do estádio em competições Conmebol foi um dos agravantes para aumentar o valor
Entenda por que o Fluminense não tem unanimidade sobre seu maior ídolo
Entre gerações e diferentes momentos; Castilho, Rivellino, Assis, Fred e Cano construíram legados que atravessam a história do clube
Aposentadoria em 2026 ainda não é certeza para Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim do ano, mas ainda não sabe se os últimos jogos do Brasileirão serão os últimos da sua carreira
Cria de Xerém recebe sondagem e pode deixar o Fluminense em 2027
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Fluminense liga alerta para pendurados diante do Internacional
Na luta pelo G-4, Tricolor terá importante duelo com o Colorado, nesta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Hulk volta a viver seca de gols e tem pior jejum pelo Fluminense
Após boa sequência pelo Tricolor, experiente atacante volta a sofrer para balançar redes e fica devendo em momentos importantes
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