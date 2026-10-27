Fidelis pode deixar o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fidelis pode deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/10/2026 17:18

Considerado um dos jogadores mais promissores de Xerém nos últimos anos, o lateral-direito Julio Fidelis , de 19 anos, tem recebido sondagens para deixar o Fluminense no ano que vem. O jovem deverá avaliar a situação e o espaço que ele terá no elenco no ano que vem pode definir.

Desde que estreou no Fluminense, o lateral-direito conta com grande carinho e aprovação dos torcedores. Ele entrou em campo em cinco jogos no ano passado e seis neste ano. Apesar do pouco tempo, Julio Fidelis teve boas atuações sempre que foi requisitado.

Na temporada passada, os torcedores criticaram bastante o fato de o jovem ter poucas oportunidades, apesar de Guga não ter feito um ano muito bom. O mesmo aconteceu neste ano, mas com Samuel Xavier, que acabou perdendo a posição de titular.

Para a temporada do ano que vem, a situação segue indefinida, porque Samuel Xavier tem contrato até o fim de 2027. Guga tem vínculo ainda mais longo, ele renovou até o fim de 2029. Com isso, existe a possibilidade de Fidelis continuar sendo apenas a terceira opção no Fluminense.

Com o pouco espaço é provável que o lateral-direito avalie deixar o Tricolor. Na temporada passada, Julio Fidelis recebeu consultas de equipes do futebol brasileiro, uma delas do Botafogo, mas acabou optando por permanecer no Fluminense mais uma vez. A situação no ano que vem pode mudar, porque as sondagens são da Europa e também porque o lateral-direito não está em sua primeira temporada como profissional.

A temporada de 2026 não foi excelente para Guga e Samuel Xavier. Apesar do jogador, de 28 anos, ter assumido a titularidade depois de três anos como reserva do veterano, o seu desempenho não foi considerado excelente pelos torcedores. Já Samuel Xavier viveu o seu pior ano desde que chegou ao Fluminense. Além de lesões, o veterano demonstrou uma queda de rendimento bastante grande. A renovação do veterano no começo do ano já tinha irritado alguns torcedores, apesar dele ter vivido em 2025 uma das melhores temporadas com a camisa do Fluminense.

Julio Fidelis, Riquelme Felipe e Wesley Natã são os jogadores revelados por Xerém, com idade menos avançada, que vem sendo mais utilizados por Marcão no Fluminense. Os torcedores têm a esperança de que o trio seja mais utilizado no elenco tricolor na próxima temporada. Fidelis tem contrato até o fim de 2031.