Thiago Silva tem contrato até dezembro - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva tem contrato até dezembroMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/10/2026 18:20

Principal estrela do elenco do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, de 42 anos, ainda mantém indefinido quando será sua despedida do futebol. O defensor confirmou que não irá disputar a Libertadores novamente, mas deixou em aberto a possibilidade de não fazer seus últimos jogos em 2026.

O zagueiro, que atuou no Porto no primeiro semestre, voltou ao Fluminense para um contrato de seis meses. Depois da eliminação para o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, o Monstro admitiu que está nos seus últimos momentos, mas não confirmou que irá encerrar sua carreira este ano.

"Sim (a carreira está no fim), não sei quando. Acho que não é o momento de falar isso, cabeça muito quente, mas está acabando. (...) É tentar aproveitar da melhor maneira possível, desfrutar desses últimos momentos, não sei se vão ser os últimos jogos da carreira", disse.

As declarações de Thiago Silva deixam em dúvida se o zagueiro pretende fazer uma despedida oficial defendendo o Fluminense, ou poderá assinar um novo contrato com o clube carioca ou com outra equipe na temporada que vem.

O zagueiro mora no Rio de Janeiro, distante dos seus familiares, e também de prepara ser treinador. A mudança de função é considerada um caminho natural para Thiago Silva, que inclusive, já vem auxiliando Marcão, atual técnico do Fluminense, com palpites táticos e de posicionamento em campo.

Na atual temporada, Thiago Silva ainda poderá entrar em campo pelo Fluminense nas partidas contra o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, contra o Vitória, no próximo dia 6, em Salvador, contra o São Paulo, no Morumbi, no próximo dia 18, contra o Mirassol, no Rio, no próximo dia 22, contra o Cruzeiro, também na capital fluminense, no dia 29 de novembro e na última partida dos cariocas no ano contra o Bragantino, no interior paulista, no dia 2 de dezembro.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.

O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões. Pela seleção brasileira, Thiago Silva esteve presente em quatro Copas (2010, 2014, 2018 e 2022), sendo titular em três delas.