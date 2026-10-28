Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/10/2026 07:44

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (28) para enfrentar o Internacional, às 19h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times chegam ao confronto em situações distintas: o Tricolor, 5º colocado da tabela, segue na disputa para terminar a competição no G4 e se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores 2027. Já o time gaúcho, que vem de uma grande vitória contra o Botafogo por 3 a 0 , está no 16º lugar, na luta contra o rebaixamento, um ponto acima do Grêmio, primeiro time no Z4. Ambas as equipes terão o retorno de desfalques para o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).

Provável escalação do Tricolor

O técnico Marcão terá retornos de peso para a equipe titular. O zagueiro Thiago Silva, preservado contra a Chapecoense após se desgastar na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, e Savarino, que cumpriu suspensão automática no último confronto, voltam ao time.

Apesar disso, o meia Martinelli, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o zagueiro Julián Millán, que teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, desfalcam o time e provavelmente não jogam mais na temporada. Além deles, o atacante John Kennedy também está no departamento médico. Já Alisson e Matheus Reis cumprem transição.

Portanto, Marcão deve mandar a campo a seguinte escalação: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

Como chega o Internacional

O treinador Eduardo Baptista deve manter o goleiro Kauan Jesus, que teve uma grande atuação contra o Botafogo, no time titular, apesar do retorno de Matheus Cunha. Além dele, o zagueiro Mercado, o meia Villagra e o atacante Vitinho também voltam à equipe após cumprirem suspensão no duelo com o Alvinegro.

O Colorado também terá os desfalques dos goleiros Rochet, que tem um bloqueio na região da lombar, e Anthoni, devido a uma inflamação no joelho esquerdo. Sanabria e Kayky estão no departamento médico por causa de uma lesão na panturrilha esquerda e uma cirurgia no tornozelo, respectivamente.

Sendo assim, a escalação do Colorado deve ser: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho e Alan Patrick; Alerrandro.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)