Hércules em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC
Depois da queda no torneio continental, o time carioca ainda perdeu para a Chapecoense por 2 a 1, sábado (24), na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense é a lanterna isolada da competição nacional, com 21 pontos.
“Todos aqui querem jogar a Libertadores de novo. Sabemos que é importante. Vamos conseguir até o final do ano. O grupo está bem. Não é fácil ser eliminado, mas já passou. Agora, é dar continuidade ao trabalho”, disse o meio-campista, em entrevista ao canal oficial do clube.
O próximo compromisso do Fluminense será contra o Internacional, nesta quarta-feira (28). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Foco na briga pelo G-4
A missão, porém, tem tudo para ser complicada. O Internacional também necessita da vitória, mas para respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Colorado é o 16º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.
“A expectativa é das melhores. Estamos bem, treinamos bem. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. Temos que voltar a vencer no Maracanã, é muito importante para nós”, afirmou Hércules.
Os jogos que restam ao Fluminense
. Vitória x Fluminense (6/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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