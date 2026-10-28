Hércules em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Hércules em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 28/10/2026 10:33 | Atualizado 28/10/2026 10:33

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Depois da queda no torneio continental, o time carioca ainda



“Todos aqui querem jogar a Libertadores de novo. Sabemos que é importante. Vamos conseguir até o final do ano. O grupo está bem. Não é fácil ser eliminado, mas já passou. Agora, é dar continuidade ao trabalho”, disse o meio-campista, em entrevista ao canal oficial do clube.



O próximo compromisso do Fluminense será contra o Internacional, nesta quarta-feira (28). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da queda no torneio continental, o time carioca ainda perdeu para a Chapecoense por 2 a 1 , sábado (24), na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense é a lanterna isolada da competição nacional, com 21 pontos.“Todos aqui querem jogar a Libertadores de novo. Sabemos que é importante. Vamos conseguir até o final do ano. O grupo está bem. Não é fácil ser eliminado, mas já passou. Agora, é dar continuidade ao trabalho”, disse o meio-campista, em entrevista ao canal oficial do clube.O próximo compromisso do Fluminense será contra o Internacional, nesta quarta-feira (28). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Foco na briga pelo G-4

O Fluminense precisa ganhar para seguir firme na briga por uma vaga no G-4, justamente de olho em uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Neste momento, o Tricolor ocupa a quinta posição e soma 51 pontos – três a menos do que Cruzeiro e Athletico-PR, que estão em terceiro e quarto, respectivamente.



A missão, porém, tem tudo para ser complicada. O Internacional também necessita da vitória, mas para respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Colorado é o 16º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.



“A expectativa é das melhores. Estamos bem, treinamos bem. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. Temos que voltar a vencer no Maracanã, é muito importante para nós”, afirmou Hércules.

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Os jogos que restam ao Fluminense

. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vitória x Fluminense (6/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro