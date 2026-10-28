Guga completou 150 jogos pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Vivendo uma temporada especial, o lateral-direito Guga recebeu uma homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense. O jogador, de 28 anos, ganhou uma camisa comemorativa em reconhecimento pela marca, que foi entregue pelo vice-presidente Ricardo Tenório antes do aquecimento para o jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão.
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Em 2026, Guga vive um ano de afirmação no Fluminense. Reserva entre 2023 e 2025, o camisa 23 foi de uma espécie de 12º jogador a titular, aproveitando a queda de desempenho do então titular Samuel Xavier ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O camisa 23 manteve a posição inicial mesmo após a troca de técnico e a chegada de Marcão.
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Contratado em 2023, Guga custou cerca de R$ 14 milhões para o Fluminense junto ao Atlético-MG. O lateral-direito chegou sob desconfiança após uma passagem de altos e baixos no clube mineiro, mas correspondeu em momentos decisivos, como a final do Carioca e a semifinal da Libertadores do mesmo ano, e se consolidou como um reserva de luxo nos anos seguintes.
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Desde a sua chegada ao Fluminense, Guga fez parte das conquistas do Carioca de 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. O lateral-direito também foi vice-campeão intercontinental em 2023 e participou da campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando o Tricolor ficou em quarto lugar. Ao todo, ele soma 151 jogos, três gols e 12 assistências.
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Em busca de reabilitação na temporada após a eliminação na semifinal da Libertadores, o Fluminense tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir na briga pelo G-4, que garante vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2027. Nos últimos três jogos do Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Flamengo (1 a 0), Santos (2 a 1) e Chapecoense (2 a 1).