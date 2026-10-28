Guga completou 150 jogos pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC
Guga recebe homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense
Lateral atingiu a marca na derrota diante da Chapecoense, no dia 24, e ganhou uma camisa comemorativa das mãos do vice-presidente tricolor
Guga recebe homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense
Lateral atingiu a marca na derrota diante da Chapecoense, no dia 24, e ganhou uma camisa comemorativa das mãos do vice-presidente tricolor
Hércules prega foco no Fluminense por vaga na Libertadores de 2027
Volante ressaltou a necessidade de garantir a classificação para o torneio continental do ano que vem: ‘Sabemos que é importante’
Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações, arbitragem
Tricolor busca vitória para se consolidar na disputa para ficar no G4 e avançar direto à fase de grupos da Libertadores 2027
Flu recebe multa de R$133 mil por uso de sinalizadores na Libertadores
Reincidência de utilização de artefatos pirotécnicos dentro do estádio em competições Conmebol foi um dos agravantes para aumentar o valor
Aposentadoria em 2026 ainda não é certeza para Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim do ano, mas ainda não sabe se os últimos jogos do Brasileirão serão os últimos da sua carreira
Cria de Xerém recebe sondagem e pode deixar o Fluminense em 2027
Lateral, de 19 anos, entrou em campo em apenas seis jogos; embora tenha agradado os torcedores, Fidelis não conseguiu ter mais chances
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.