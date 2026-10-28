O Fluminense sofreu, mas encerrou o jejum e voltou a vencer no Brasileirão. Apesar da atuação sem brilho, o Tricolor superou o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada, e deu fim a sequência de três derrotas seguidas. O time gaúcho abriu o placar no início do segundo tempo com Alan Patrick, mas Hércules e Lucho Acosta garantiram a vitória tricolor.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.
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Sob desconfiança após sofrer três derrotas seguidas, o Fluminense teve uma atuação de pouca inspiração diante de um Internacional que também não se propôs a jogar futebol no Maracanã. Jogando em casa, o Tricolor tentou comandar as ações, mas cometeu muitos erros de passes e não conseguiu criar chances claras de gol. Principais nomes do setor ofensivo, Ganso e Hulk não conseguiram dar sequência nos lances.
Após um primeiro tempo de poucas emoções e nenhuma grande chance dos dois lados, a etapa final começou com um panorama diferente. Logo no primeiro minuto, o Internacional aproveitou um erro do Fluminense no meio-campo e marcou em contra-ataque. Matheus Bahia foi lançado por Vitinho e encontrou Alan Patrick na área, que bateu cruzado sem chances de defesa para Fábio.
Sem conseguir reagir, o técnico Marcão demorou, mas mudou o time. As entradas dos argentinos Acosta e Castillo deu fôlego para o Fluminense que, enfim, criou a primeira grande chance, mas o centroavante não pegou bem na bola e perdeu uma oportunidade clara dentro da área. O erro do camisa 19 aumentou a irritação dos torcedores, que transformaram o Maracanã em uma panela de pressão.
Na reta final, o Fluminense pressionou o Internacional, mas tinha dificuldades para encontrar espaço dentro da área. O jeito, portanto, foi arriscar de longe. Hércules, que já havia tentado algumas vezes no primeiro tempo, parecia ser o único que tentava. O esforço do volante foi premiado aos 33 minutos, quando aproveitou sobra de escanteio e pegou em cheio da entrada da área para empatar. Nos acréscimos, já no apagar das luzes, Lucho Acosta aproveitou o bate rebate na área e garantiu a virada tricolor.
Fluminense 2 x 1 Internacional
Campeonato Brasileiro - 33ª rodada Data: 28/10/2026 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê (Arana); Hércules, Nonato e Ganso (Acosta); Savarino (Wesley Natã), Canobbio (Serna) e Hulk (Castillo). Técnico: Marcão Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Maripán e Juninho; Aguirre, Ronaldo (João Victor), Thiago Maia (Villagra), Alan Patrick (Paulinho), Bernabei (Vitinho) e Matheus Bahia (Victor Gabriel); Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista Gols: Alan Patrick, aos 1' do 2ºT (0-1); Hércules, aos 33' do 2ºT (1-1); Lucho Acosta, aos 52' do 2ºT (2-1) Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Cartões amarelos: Ignácio, Renê (INT); Aguirre, Alerrandro (INT)
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