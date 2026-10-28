Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o InternacionalMarina Garcia/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Lucho Acosta voltou a brilhar pelo Fluminense. Autor do gol da vitória de virada sobre o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, o meia argentino foi um dos responsáveis pela reação no segundo tempo, entregando mais energia para o time. Após o jogo, o camisa 32 celebrou o tento e valorizou cada minuto recebido.
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"Nós treinamos para isso (para aproveitar as chances). Hoje foi um jogo difícil. Eu também tentei (marcar) contra a Chapecoense, mas o goleiro defendeu. O importante é aproveitar cada oportunidade e todos os minutos que jogar para fazer o melhor dentro de campo para o Fluminense", disse Lucho Acosta, que entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso.
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Titular com Luis Zubeldía, Lucho Acosta foi um dos destaques do Fluminense no primeiro semestre da temporada. O meia, porém, oscilou após a Copa do Mundo e perdeu a posição no time, principalmente após a demissão do treinador argentino. Desde que Marcão assumiu o comando, o camisa 32 virou reserva de Paulo Henrique Ganso, que engatou uma boa sequência de partidas.
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Nos últimos jogos, porém, Ganso tem oscilado. Lucho Acosta entrou no lugar do camisa 10, que saiu de campo vaiado, aos 12 minutos do segundo tempo, e deu energia para o ataque. O meia argentino conseguiu dar mais dinâmica e sequência nas jogadas. O camisa 32, aliás, iniciou a jogada que terminou no próprio gol, aproveitando a sobra dentro da pequena área.
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Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.