Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Internacional - Marina Garcia/Fluminense FC

Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o InternacionalMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 28/10/2026 22:05 | Atualizado 28/10/2026 22:08

"Nós treinamos para isso (para aproveitar as chances). Hoje foi um jogo difícil. Eu também tentei (marcar) contra a Chapecoense, mas o goleiro defendeu. O importante é aproveitar cada oportunidade e todos os minutos que jogar para fazer o melhor dentro de campo para o Fluminense", disse Lucho Acosta, que entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso.

Titular com Luis Zubeldía, Lucho Acosta foi um dos destaques do Fluminense no primeiro semestre da temporada. O meia, porém, oscilou após a Copa do Mundo e perdeu a posição no time, principalmente após a demissão do treinador argentino. Desde que Marcão assumiu o comando, o camisa 32 virou reserva de Paulo Henrique Ganso, que engatou uma boa sequência de partidas.

Nos últimos jogos, porém, Ganso tem oscilado. Lucho Acosta entrou no lugar do camisa 10, que saiu de campo vaiado, aos 12 minutos do segundo tempo, e deu energia para o ataque. O meia argentino conseguiu dar mais dinâmica e sequência nas jogadas. O camisa 32, aliás, iniciou a jogada que terminou no próprio gol, aproveitando a sobra dentro da pequena área.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.