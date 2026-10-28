Marcão é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Marcão é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/10/2026 22:35 | Atualizado 28/10/2026 22:40

Após ser eliminado na semifinal da Libertadores e sofrer três derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense voltou a vencer e se reabilitou. Mesmo com uma atuação sem brilho, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1 , de virada, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada, e segue firme na briga por vaga no G-4. O técnico Marcão valorizou o esforço e elogiou os jogadores que entraram no segundo tempo.

"No começo do jogo falamos sobre o grupo e a qualidade que temos. Quem está no banco pode decidir o jogo e foi isso que aconteceu. Tivemos que mudar e aqueles que entraram corresponderam e definiram o jogo. Conseguimos uma vitória muito importante contra uma equipe muito bem organizada. Não era para estar brigando nessa situação. Jogo difícil por muitas questões e a equipe se saiu muito bem", disse.

Após sofrer três derrotas seguidas e eliminado da Libertadores, o Fluminense entrou em campo pressionado. Mesmo assim, o Tricolor controlou as ações, mas teve dificuldades para criar jogadas, principalmente por causa de uma atuação sem brilho de nomes como Ganso e Hulk. O técnico Marcão admitiu a dificuldades no terço final do campo, mas deu méritos para o sistema defensivo do Internacional.

"Estávamos saindo bem da primeira fase, mas na fase final não estava terminando bem. Pedi finalizações de fora da área e abri nossos extremos. Foi um jogo muito difícil, jogamos xadrez. Criamos algumas variações de mudanças e peças, criamos situações de lado de campo, deixamos um homem aberto, algumas conexões e foi isso que aconteceu. Conseguimos furar a defesa deles, que é muito forte", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.