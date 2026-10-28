Marcão é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
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Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
Fluminense marca no fim, vence Inter e encerra jejum no Brasileirão
Tricolor sai atrás no placar, mas reage no segundo tempo e consegue virada nos acréscimos com gol do meia argentino Lucho Acosta
Guga recebe homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense
Lateral atingiu a marca na derrota diante da Chapecoense, no dia 24, e ganhou uma camisa comemorativa das mãos do vice-presidente tricolor
Hércules prega foco no Fluminense por vaga na Libertadores de 2027
Volante ressaltou a necessidade de garantir a classificação para o torneio continental do ano que vem: ‘Sabemos que é importante’
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