Nonato em campo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28)Marina Garcia / Fluminense
Nonato destaca apoio que tem recebido após pênalti perdido
Meia errou cobrança decisiva na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, mas foi acolhido pelos companheiros, em especial Thiago Silva
Hulk explica discussão com torcedor do Fluminense e faz promessa
Atacante vive pior jejum de gols desde que chegou ao Tricolor no meio do ano e foi vaiado durante a partida com o Internacional
Nonato destaca apoio que tem recebido após pênalti perdido
Meia errou cobrança decisiva na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, mas foi acolhido pelos companheiros, em especial Thiago Silva
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
Fluminense marca no fim, vence Inter e encerra jejum no Brasileirão
Tricolor sai atrás no placar, mas reage no segundo tempo e consegue virada nos acréscimos com gol do meia argentino Lucho Acosta
Guga recebe homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense
Lateral atingiu a marca na derrota diante da Chapecoense, no dia 24, e ganhou uma camisa comemorativa das mãos do vice-presidente tricolor
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