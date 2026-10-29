Nonato em campo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28) - Marina Garcia / Fluminense

Nonato em campo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28)Marina Garcia / Fluminense

Publicado 29/10/2026 09:14 | Atualizado 29/10/2026 10:16

O meia Nonato, do Fluminense, abriu o jogo e falou que ainda convive com a frustração de ter perdido a decisiva cobrança na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores. Apesar disso, o jogador destacou, em entrevista após a vitória sobre o Internacional no Maracanã , como tem recebido apoio dos seus colegas, especialmente do experiente defensor Thiago Silva.

"O Thiago [Silva] mesmo, quando ele conversa não só comigo, mas com o grupo inteiro, é um exemplo. É um cara que tem 30 e tantos títulos na carreira e ele mesmo fala que perdeu muito mais do que ganhou. Na nossa profissão, a gente encara muito mais a derrota, porque só um é campeão. E mesmo ele tendo jogado nos maiores times do mundo, seleção brasileira, ele mesmo, quando vem conversar com a gente, fala disso, que a gente tem que aprender a lidar muito com a derrota", disse.

Nonato fez uma boa partida na semifinal contra o Palmeiras, na última quarta-feira (21), quando o Fluminense venceu por 1 a 0. O resultado levou a disputa aos pênaltis, e o meia errou sua batida. De qualquer forma, o jogador avaliou que é necessário "levantar a cabeça".

"Fiquei triste. Acho que por mim foi o que menos fiquei triste, mas por tudo que envolve o Fluminense, por todos os jogadores que estavam ali. Como eu disse, tem que levantar a cabeça. Estou tentando fazer isso o mais rápido possível, estou tentando viver o momento presente, porque quando a vida dá uma rasteira na gente, temos que tentar nos fortalecer", disse.

Nonato ainda voltou a ressaltar como o elenco está o ajudando neste momento difícil. "Sozinho, eu não ia conseguir nada. Todo mundo está me ajudando. Apoio interno, externo. Só agradecer", afirmou.

"Eu venho refletindo bastante. É algo que ainda me tira um pouco o sono, mas, se tem uma coisa que não posso reclamar, é como as pessoas aqui dentro, e fora também, me abraçaram. Ali, no momento do jogo, a gente tem que tomar responsabilidade. A gente é ensinado desde pequeno que tem que encarar de frente esses desafios que o futebol apresenta para a gente. E ali eu dei a minha cara a tapa, eu fui, tomei a minha responsabilidade, assumo", concluiu.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vitória na próxima sexta-feira (6), às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.