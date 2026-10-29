Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o InternacionalMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Herói da vitória do Fluminense sobre o Internacional por 2 a 1, nesta última quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, Lucho Acosta se tornou o líder de participações em gols do time na competição nesta temporada. Com o gol marcado contra a equipe gaúcha, o meia argentino igualou o atacante John Kennedy e lidera a estatística junto com o camisa 9, que não joga mais em 2026.
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Desde a sua estreia no ano passado, Lucho Acosta soma 16 participações diretas em gols pelo Fluminense no Brasileirão e lidera o time na competição. No período, foram 44 jogos, nove gols e sete assistências. No ano passado, foram três gols e duas assistências em 16 jogos, enquanto neste ano houve uma evolução com seis gols e cinco assistências em 28 partidas. Atrás dele, Kevin Serna tem 15 participações.
Em 2026, Lucho Acosta e John Kennedy têm 11 participações diretas cada. O camisa 9, no entanto, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior contra o Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil, em agosto, e não joga mais nesta temporada. Savarino, com nove, e Hulk e Canobbio, com oito cada, completam o top 5 de jogadores do Fluminense que mais se envolveram com gols no Brasileirão.
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No ano passado, Lucho Acosta teve dificuldades com a adaptação física em sua chegada, mas conseguiu se tornar o cérebro do meio-campo do Fluminense na reta final da temporada. Já adaptado, o meia argentino foi o grande destaque tricolor no primeiro semestre de 2026. Porém, caiu de rendimento após a Copa do Mundo e chegou a perder a posição para Paulo Henrique Ganso.
Nos últimos jogos, Ganso oscilou e chegou a ser vaiado após ser substituído durante a vitória sobre o Internacional. Lucho Acosta entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo e deu energia para o ataque, conseguindo dar sequência na construção das jogadas e encontrar espaços. O camisa 32, aliás, construiu a jogada que terminou no próprio gol.
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Contratado no ano passado, Lucho Acosta custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos junto ao FC Dallas, dos Estados Unidos. O meia, de 32 anos, soma 72 jogos, 11 gols e dez assistências com a camisa tricolor. Em 2026, Acosta disputou 49 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências para os companheiros marcarem.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.
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Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Internacional
Lucho Acosta volta a ser protagonista no Flu depois da queda de rendimento após a Copa do Mundo