Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o InternacionalMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Acosta iguala John Kennedy e lidera ataque do Fluminense no Brasileiro
Meia argentino marcou o gol da vitória tricolor sobre o Internacional por 2 a 1, nesta última quarta-feira (28), no Maracanã
Fluminense conquista milésima vitória no Maracanã
Tricolor encerrou sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão após vencer o Internacional por 2 a 1, de virada
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Acosta iguala John Kennedy e lidera ataque do Fluminense no Brasileiro
Meia argentino marcou o gol da vitória tricolor sobre o Internacional por 2 a 1, nesta última quarta-feira (28), no Maracanã
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