Hércules marcou o segundo gol do Tricolor diante do Timão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules marcou o segundo gol do Tricolor diante do TimãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/10/2026 16:58



Hércules voltou a ser importante em uma partida ao marcar o empate antes da virada do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional , na quarta-feira (28), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E assim, o meio-campista chegou a 12 gols e passou a ocupar a quarta posição entre os volantes que mais balançaram redes pelo Tricolor no século XXI, segundo o perfil de estatísticas Flupedia.

O jogador agora só fica atrás do companheiro Martinelli, com 18 gols, do campeão brasileiro de 2012 Jean, com 19, e do atual técnico da equipe, Marcão, que lidera a lista com 20. Édson, com 11, e Nonato, com 10, aparecem logo atrás.

A temporada, porém, tem sido marcada por oscilações para o camisa trinta e cinco. Em alguns momentos de 2026, Hércules perdeu espaço na equipe titular e chegou a ficar no banco de reservas, enquanto Nonato ganhou oportunidades.

Gols importantes em competições decisivas

Com a ausência de Martinelli por lesão, Hércules voltou a atuar com mais frequência nas últimas partidas e aproveitou a chance para voltar a ser decisivo. Além do belo chute de fora da área contra o Internacional, ele também teve peso direto em levar a semifinal da Libertadores para os pênaltis.

Na partida de volta, o volante fez o gol da vitória por 1 a 0, num momento em que o time não conseguia criar. Mas não foi suficiente e o Fluminense acabou eliminado nas penalidades.



O meio-campista também teve papel importante na campanha histórica do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025. Ele marcou duas vezes no mata-mata: tanto contra a Inter de Milão, nas oitavas de final, quanto diante do Al-Hilal, nas quartas, ajudando o Tricolor a avançar às semifinais do torneio.

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Contra a equipe italiana, Hércules fechou o placar em 2 a 0. Já diante do Al-Hilal, garantiu o triunfo tricolor por 2 a 1 e a classificação entre os quatro melhores times do Mundial. Contra a equipe italiana, Hércules fechou o placar em 2 a 0. Já diante do Al-Hilal, garantiu o triunfo tricolor por 2 a 1 e a classificação entre os quatro melhores times do Mundial.

Os 12 gols de Hércules



Com essa quantia de bolas na rede pelo Fluminense, o jogador também rende uma referência ao famoso mito grego dos 12 trabalhos de Hércules, o herói que pagou penitências após matar a esposa Mégara e os filhos em um surto de loucura provocado pela deusa Hera. No caso do volante tricolor, a marca reúne os gols marcados por diferentes competições.

Confira:

Juventude 1 x 1 Fluminense - Brasileirão 2025 (18/5/2025)



Inter de Milão 0 x 2 Fluminense - Mundial de Clubes 2025 (30/6/2025)



Fluminense 2 x 1 Al-Hilal - Mundial de Clubes 2025 (4/7/2025)



RB Bragantino 4 x 2 Fluminense - Brasileirão 2025 (23/8/2025)



Vitória 0 x 1 Fluminense - Brasileirão 2025 (20/9/2025)



Fluminense 3 x 2 Athletico-PR - Brasileirão 2026 (15/3/2026)



Vasco 0 x 1 Fluminense - Brasileirão 2026 (18/3/2026)



Fluminense 3 x 1 Corinthians - Brasileirão 2026 (1/4/2026)



Fluminense 3 x 1 Deportivo La Guaira - Libertadores 2026 (27/5/2026)



Fluminense 6 x 1 Nova Iguaçu - Amistoso (8/7/2026)



Palmeiras 0 x 1 Fluminense - Libertadores 2026 (21/10/2026)



Fluminense 2 x 1 Internacional - Brasileirão 2026 (28/10/2026)

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Hugo Perruso